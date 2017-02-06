Алексей Санник: тюменский общественный автопарк - один из самых современных

Фото из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Парк общественного транспорта в Тюмени – один из новейших в Западной Сибири.

Об этом сообщил директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник. По его словам, каждый месяц хотя бы в одном предприятии-перевозчике появляются автобусы среднего или малого класса. Самое масштабное обновление автопарка было в 2011 году, на линии вышли современные вместительные МАЗы. Средний возраст городских автобусов не превышает семи лет.

"Это хороший показатель. Обновленный состав имеет преимущества: перевозчик несет меньше затрат на ремонт и содержание, больше автобусов выходит на линию, а это дает возможность привлечь дополнительный поток пассажиров, если автобус идет по одному маршруту с другими", - пояснил Алексей Санник.

Он добавил, что в планах администрации Тюмени приобрести для городских маршрутов новые комфортные автобусы. Их комплектация пока обсуждается, но, как уточнил Алексей Санник, это могут быть автобусы, работающие на газу, оснащенные климат-контролем и другими удобствами для пассажиров.

Также запускается новый маршрут - "Авиаэкспресс" №10, который будет курсировать между железнодорожным и автовокзалом, центром города и аэропортом Рощино.

Евгения Шевцова