Алексей Санник: троллейбусы на тюменские улицы не вернутся

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Слухи о возрождении троллейбусного парка в Тюмени опроверг директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник.

По его словам, все контактные линии для троллейбусов убраны, а новые мосты и путепроводы в Тюмени не рассчитаны на их повторную установку.

Напомним, в феврале тюменец Гарик Огнев организовал в Интернете петицию за возврат в город троллейбусов. Документ он намерен направить министру транспорта России Максиму Соколову.

"Не вижу смысла в возобновлении троллейбусного сообщения. Нужно развивать сеть автобусов, повышать ее качество, внедрять опорные сети, чтобы автобусы могли идти с хорошей скоростью по своим полосам", – отметил Алексей Санник.

Судьбу троллейбусного парка неоднократно обсуждали и депутаты Тюменской городской думы. По словам директора департамента имущественных отношений администрации Тюмени Елены Уляшевой, троллейбусное предприятие до сих пор существует. После того, как оно выплатит все долги и полностью выйдет на безубыточный уровень, его перепрофилируют или ликвидируют.

Евгения Шевцова