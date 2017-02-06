В Тюмени раскрыто убийство пенсионерки

Фото следственного комитета РФ

Убийство пенсионерки раскрыто в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, тело 64-летней женщины с множественными ножевыми ранениями тела было обнаружено в квартире одного из домов на улице Николая Ростовцева 30 января.

По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 29-летний житель областного центра.

По данным следствия, молодой человек пришел к своему знакомому взять взаймы денег, однако его не оказалась дома и дверь открыла его мать. Подозреваемый нанес удар кулаком по лицу пенсионерки и прошел в квартиру. Вооружившись кухонным ножом, он нанес потерпевшей многочисленные удары. Смерть женщины наступила на месте происшествия. После чего злоумышленник похитил имущество потерпевшей и с места происшествия скрылся.

Подозреваемому предъявлено обвинение, он взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.