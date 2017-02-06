В тюменском университете разработали устройство для определения вязкости

artmalyar.ru

Устройство для определения вязкости разработали физики из Тюменского государственного университета Борис Григорьев и Владимир Воробьев.

Патент на полезную модель выдан Федеральной службой по интеллектуальной собственности России. Устройство предназначено для измерения динамической вязкости жидкостей в рабочих условиях.

Как отмечают разработчики, имеющиеся аналогичные вискозиметры имеют ряд недостатков. В частности, сложность измерения момента сопротивления или вращения, а также ограниченность применения, связанная с необходимостью соблюдения условия ламинарности течения жидкости в зазоре между вращающимися дисками.

Специалистам ТюмГУ удалось упростить конструкцию устройства и повысить точность измерения вязкости за счет обеспечения соблюдения условия ламинарности (упорядоченности) течения и отсутствия проскальзывания жидкости между вращающимися дисками. Это достигается благодаря дополнительному включению в устройство счетчиков оборотов первого и второго дисков и электромеханического привода, механически связанного с первым диском вращения и позволяющего регулировать расстояние между вращающимися дисками.

Кроме того, как пояснил заместитель директора по науке физико-технического института ТюмГУ Борис Григорьев, камера устройства имеет технологические поверхности, которые позволяют встраивать ее непосредственно в трубопровод. Благодаря этому можно определять вязкость в рабочих условиях перекачки технологических жидкостей, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.