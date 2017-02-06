Сувенирный пряник от Колмакова может стать брендом Заводоуковска

eka-prazdnik.ru

Более 20 эскизов подано на конкурс "Пряник от Колмакова". Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала координатор проекта, председатель досугового клуба "Здравствуйте" при Заводоуковском совете ветеранов Наталия Ильиных.

"Мы хотим обратиться к предпринимателям района, - пояснила она. - Может быть, и они примут участие в выставке, которая планируется на конец марта. Может быть, они представят на конкурс, если не пряник, то хотя бы свои изделия".

Первоначальной целью инициаторов этого проекта было просто пробудить интерес к семье купцов Колмаковых, благодаря которым это местечко на берегу реки Ук, было известно не только в России, но и в мире. На небольшом участке земли были развиты мельничное, масленичное, пряничное производства. Оранжерея с экзотическими растениями и парк европейского стиля с беседкой и купальней поразили в свое время американского журналиста. Сельскохозяйственная школа, железная дорога, проложенная здесь стараниями Колмаковых, заложили перспективный план развития территории.

"К сожалению, мы ничего не знаем о пряничном производстве Колмаковых, - сказала Наталия Ильиных. - Не сохранилось ни описаний, ни печатных форм. Но, может быть, найдется предприниматель, который захочет возродить пряничное дело и воплотить идеи участников проекта".

Сувенирный пряник от Колмакова в красивой упаковке, по мнению организаторов проекта, может стать брендом города с богатой историей.

В XVII — XIX веках пряничное дело в России было распространенным народным промыслом. В каждой местности выпекали свои пряники по традиционным рецептам, а секреты изготовления передавались из поколения в поколение.

В России пряники из ржаной ситной муки готовили с медом, гвоздикой, анисом, имбирем, померанцевой коркой, спиртом и водой. Сделанные фигурки помещали на ночь в теплую печь, после того как оттуда вынимали хлеб, а утром в легко истопленную печь снова два-три раза ставили листы с пряниками, чтобы они были сухими.

Пряники было принято дарить в Прощеное Воскресенье, которое приходилось на последний день Масленицы перед началом Великого поста. В этот день по христианскому обычаю ходили "прощаться" (просить друг у друга прощения за все причиненные обиды) младшие к старшим, дети к родителям, подчиненные к начальникам. Визиты сопровождались подношением пирогов и очень больших по весу пряников (от 2 до 5 кг).

Русские пряники — явление общенациональное, вряд ли где-нибудь еще до такой степени связанное с народной жизнью и бытом. Распространены они были повсеместно. Их производили в Перми и Керчи, в Архангельске и Путивле, в Харькове и Рязани, в Калуге и Твери, в Вязьме и Воронеже, в Новгороде и Белгороде и во множестве других городов.

В наше время пряничное дело, к сожалению, уже не имеет такого широкого размаха, как прежде, а внешний вид и вкусовые качества пряников в основном далеки от тех, что были привычны для наших не таких уж и далеких предков. И все же не стоит забывать о том, что и по сей день существуют знаменитые тульские, вяземские, городецкие, ржевские, архангельские пряники, а значит, есть надежда на то, что мастерство изготовления пряников, пришедшее к нам из глубины веков, будет продолжать жить и радовать всех, от мала до велика.

Борис Олейник