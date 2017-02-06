В Тюмени может появиться новый вид общественного транспорта

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Опыт внедрения скоростного автобусного транспорта – метробусов – активно изучают в Тюмени.

Об этом сообщил директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник. По его словам, метробусы курсируют не только за границей, но и во многих российских городах. В Тюмени такая сеть может заменить все виды общественного транспорта и стать основным средством передвижения, особенно в центре города.

"Метробусы – это комфортные автобусы большей вместимости, они курсируют по отдельным полосам с большой скоростью. Оплата проезда здесь происходит автоматически во время посадки или еще до нее, что сокращает время остановки, и человек может добраться от места до места быстрее", - пояснил Алексей Санник.

Отличается система еще и тем, что вместо привычных остановочных павильонов здесь используются автобусные станции. В 2016 году макет такой станции предложил юный изобретатель из тюменской школы №92 Никита Угринов. Он разбил город на девять районов, в каждом из которых предложил разместить несколько станций метробуса. Самый большой из них – Патрушевский, здесь может быть 10 станций. Всего длина маршрута от станкостроительного завода до Войновки и Патрушева по его расчетам составила 12,59 км.

Напомним, что система метробусов успешно работает в США, Венесуэле, Бразилии и Канаде. Когда ее внедрят в Тюмени, пока точно неизвестно.

Евгения Шевцова