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Владелец торговой сети "Тамара" в Тюмени заплатит штраф за нарушение закона о торговле

12:40 06 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
zaofond72.ru

Первый штраф, назначенный в Тюменской области торговой сети за необеспечение доступа к информации об условиях отбора контрагентов, оставил в силе Арбитражный суд региона. Штраф за несоблюдение требований закона о торговой деятельности получило ЗАО "ХК Фонд" - владелец торговой сети "Тамара". Размер административного наказания составил 150 тыс. рублей.

В пресс-служба регионального УФАС отметили, что с 15 июля 2016 года все торговые сети, согласно закону о торговой деятельности, должны размещать у себя на официальных сайтах информацию об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров. Проверку в отношении торговой сети "Тамара" контролирующий орган провел 1 сентября 2016 года. Требуемой информации на сайте сотрудники антимонопольной службы не обнаружили.

За неисполнение требования закона о торговой деятельности КоАП РФ предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей. Так как к моменту возбуждения дела торговой сетью нарушение было устранено, и информация была опубликована на сайте, штраф для нее был рассчитан ниже низшего предела, что допустимо в соответствии с КоАП РФ.

"С момента вступления требования об обеспечении торговыми сетями доступа к информации об условиях отбора контрагентов мы проводили информационную деятельность и предупреждали торговые сети о проведении проверок. Но, как показали наши проверки, некоторые торговые сети все-таки не совсем ответственно отнеслись к предупреждениям. На сегодня нашим управлением по данному нарушению рассмотрено шесть дел и привлечено к административной ответственности четыре компании. Проверки продолжаются", - сказал руководитель Тюменского УФАС России Игорь Веретенников.

Теги: Игорь Веретенников , торговля , проверки , Тюменское УФАС России

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