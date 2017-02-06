Директор компании "Золотые луга" рассказала, что влияет на срок хранения молока

www.yandexhaber.com

Короткий срок хранения - один из признаков натуральности молочной продукции, отсутствия в ней искусственных добавок. Такая продукция приносит больше пользы организму, считает генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко.

"Золотые луга" - один из крупнейших переработчиков молока в Западной Сибири, качество и безопасность ее продукции подтверждено многочисленными наградами и экспертизами.

По словам Евгении Чемеренко, потребителям нелегко ориентироваться во многообразии продукции, представленной на прилавках магазинов. Молоко — капризный продукт. Для сохранения его полезных качеств требуется соблюдение множества условий, в первую очередь защита от света и окружающего воздуха, который является источником заражения микробами.

Полиэтиленовый пакет используется обычно для упаковки пастеризованного молока, которое нельзя хранить долго. "Золотые луга" производят такое молоко жирностью 2,5 и 3,2% под торговой маркой "Ситниковское", срок его годности при хранении в холодильнике не может превышать десяти дней, а при комнатной температуре и вовсе может сократиться до нескольких часов. Пастеризация не убивает бактерии полностью, при этом позволяет сохранить полезные свойства продукта.

Другая форма упаковки, используемая на заводе "Золотые луга", пюр пак – упаковка на основе бумаги и картона, обеспечивающая высокую степень защиты молочных продуктов. В такой таре молоко тоже может храниться до десяти дней. А вот продукт в ПЭТ-бутылке сбережет свои полезные свойства в течение 14 дней.

Более интенсивная обработка молока, ультрапастеризация, убивает в нем все микроорганизмы и продлевает срок хранения в герметичной упаковке на много месяцев. Как правило, такое молоко упаковывают в тетрапакеты.

Главное, подчеркивает Евгения Чемеренко, - это отсутствие в молочных продуктах искусственных добавок, консервантов и ГМО.

"Эти компоненты некоторые производители используют исключительно для повышения прибыли, удешевления производства, увеличения срока хранения и не могут принести потребителю никакой пользы. Мы за честное производство молочных продуктов без вредных добавок. Наша задача: обеспечить людей безопасной и полезной продукцией", - сказала директор предприятия.

Напомним, компания "Золотые луга" по результатам строгих проверок вошла в список честных производителей молочной продукции, который формирует Россельхознадзор, и получила медаль "За смелость" - специальную маркировку для честных производителей. Продукция исследовалась многократно и ни разу не выявлены ни фальсификация, ни нарушения требований норм безопасности.

По итогам 2016 года продукция компании вошла в число 100 лучших товаров России, получила диплом конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области", золотую медаль отборочного этапа Международного конкурса "Лучшие товары и услуги Урала - ГЕММА-2016", а также награды различных фестивалей, выставок и конкурсов.

АО "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".