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Педагоги обсудят систему оценки достижений учеников

16:31 06 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
delovoysaratov.ru

Практико-ориентированный  семинар "Проектирование и реализация системы оценки образовательных достижений обучающихся" проведет Тюменский областной государственный институт развития регионального образования совместно с издательством "Академкнига/Учебник" 8 февраля.

Как сообщают организаторы, участниками станут руководители, заместители руководителей образовательных организаций,  методисты и учителя начальной школы.

Программа семинара состоит из четырех секций. Первая из них будет посвящена вопросам разработки и реализации системы оценки образовательных достижений обучающихся начальной школы. Руководитель методической службы, кандидат педагогических наук Александр Соломатин расскажет о комплексном подходе к оценке образовательных достижений и поделится опытом создания системы оценки обучающихся в образовательных организациях Тюмени.

Методист, кандидат педагогических наук Светлана Ямшинина в рамках второй секции семинара поговорит со слушателями об электронных учебниках и их роли в достижении и оценке результатов освоения начальной общеобразовательной программы.

Третья и четвертая секции будут посвящены методическим особенностям преподавания русского языка и математики в начальных классах.

Занятия пройдут по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 73, с 13 до 16 часов. По окончании семинара участники получат сертификаты установленного образца.

Теги: педагоги , школы , семинар , образование

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