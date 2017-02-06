Педагоги обсудят систему оценки достижений учеников

delovoysaratov.ru

Практико-ориентированный семинар "Проектирование и реализация системы оценки образовательных достижений обучающихся" проведет Тюменский областной государственный институт развития регионального образования совместно с издательством "Академкнига/Учебник" 8 февраля.

Как сообщают организаторы, участниками станут руководители, заместители руководителей образовательных организаций, методисты и учителя начальной школы.

Программа семинара состоит из четырех секций. Первая из них будет посвящена вопросам разработки и реализации системы оценки образовательных достижений обучающихся начальной школы. Руководитель методической службы, кандидат педагогических наук Александр Соломатин расскажет о комплексном подходе к оценке образовательных достижений и поделится опытом создания системы оценки обучающихся в образовательных организациях Тюмени.

Методист, кандидат педагогических наук Светлана Ямшинина в рамках второй секции семинара поговорит со слушателями об электронных учебниках и их роли в достижении и оценке результатов освоения начальной общеобразовательной программы.

Третья и четвертая секции будут посвящены методическим особенностям преподавания русского языка и математики в начальных классах.

Занятия пройдут по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 73, с 13 до 16 часов. По окончании семинара участники получат сертификаты установленного образца.