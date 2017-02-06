7 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в малом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономической политике ЖКХ.

В Тюмени в 11 часов на ул. Профсоюзной, 28 (2 этаж, конференц-зал) начнется лекция для предпринимателей "Гибкие agile-подходы к управлению".

В Тюмени в 12 часов в конференц-зале "Тюменской ярмарки" (ул. Севастопольская, 12, 2 этаж) начнется круглый стол "Рынок недвижимости-2017: новые тренды".

В Тюмени в 19 часов во Дворце "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнутся зональные соревнования первенства России по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек.

В Сургуте в филармонии (ул. Энгельса, 18) состоится торжественное мероприятие, посвященное 50-летию со дня образования авиакомпании "ЮТэйр".

Этот день в истории:

1238 - монгольское войско хана Батыя штурмом овладело городом Владимиром.

1693 - родилась дочь соправителя Петра I царя Иоанна V - Анна Иоанновна, императрица России 1730-1740 гг.

1762 - царь Петр III ликвидировал Тайную канцелярию розыскных дел и запретил применение пыток при допросах.

1812 - родился английский писатель Чарльз Диккенс.

1832 - профессор Казанского университета Н. И. Лобачевский представил в Академию наук труд "О началах геометрии".

1855 - подписан первый договор между Россией и Японией.

1952 - королевой Великобритании становится Елизавета II.

1960 - в возрасте 57 лет скончался ученый-физик Игорь Курчатов.

1965 - американская авиация начинает регулярные бомбардировки территории Северного Вьетнама.

1998 - начало XVIII Олимпийских игр в Нагано (Япония).

2000 - федеральные войска освободили Грозный от боевиков.

2014 - в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры.