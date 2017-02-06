7 февраля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в малом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономической политике ЖКХ.
В Тюмени в 11 часов на ул. Профсоюзной, 28 (2 этаж, конференц-зал) начнется лекция для предпринимателей "Гибкие agile-подходы к управлению".
В Тюмени в 12 часов в конференц-зале "Тюменской ярмарки" (ул. Севастопольская, 12, 2 этаж) начнется круглый стол "Рынок недвижимости-2017: новые тренды".
В Тюмени в 19 часов во Дворце "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнутся зональные соревнования первенства России по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек.
В Сургуте в филармонии (ул. Энгельса, 18) состоится торжественное мероприятие, посвященное 50-летию со дня образования авиакомпании "ЮТэйр".
Этот день в истории:
1238 - монгольское войско хана Батыя штурмом овладело городом Владимиром.
1693 - родилась дочь соправителя Петра I царя Иоанна V - Анна Иоанновна, императрица России 1730-1740 гг.
1762 - царь Петр III ликвидировал Тайную канцелярию розыскных дел и запретил применение пыток при допросах.
1812 - родился английский писатель Чарльз Диккенс.
1832 - профессор Казанского университета Н. И. Лобачевский представил в Академию наук труд "О началах геометрии".
1855 - подписан первый договор между Россией и Японией.
1952 - королевой Великобритании становится Елизавета II.
1960 - в возрасте 57 лет скончался ученый-физик Игорь Курчатов.
1965 - американская авиация начинает регулярные бомбардировки территории Северного Вьетнама.
1998 - начало XVIII Олимпийских игр в Нагано (Япония).
2000 - федеральные войска освободили Грозный от боевиков.
2014 - в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры.