Тюменский спектакль покажут на фестивале в Санкт-Петербурге

Фото Тюменского драматического театра

Тюменский драматический театр представит спектакль "С любимыми не расставайтесь" на Всероссийском фестивале "Пять вечеров" имени Александра Володина.

Это право драмтеатр получил благодаря высокой оценке арт-директора фестиваля, театрального критика и театроведа, кандидата искусствоведения, профессора кафедры русского театра РГИСИ, создателя, главного редактора и директора "Петербургского театрального журнала" Марины Дмитревской.

Спектакль будет показан на сцене Театра "На Литейном" 7 февраля.

Также на фестиваль приглашены Камерный театр (Воронеж), Русский драматический театр им. Н. А. Бестужева (Улан-Удэ), Театр "Июльансамбль", 9-я студия МХТ (Москва), Драматический театр (Нижневартовск), Театр "На Литейном" (Санкт-Петербург) и др.

Премьера спектакля "С любимыми не расставайтесь" на сцене Тюменского драматического театра состоялась 25 ноября 2016 года. Его жанр - "бег в мешках", что соответствует и теме пьесы, и лейтмотиву сценического действия. Человеческая жизнь, круговерть встреч и расставаний и бессмысленность многих поступков напоминает бег в мешках - игру, которая возникнет в одной из сцен. Каждый влезает в собственный мешок и прыгает в нем, не давая себе вздохнуть, оглянуться, спотыкается, но торопится дальше: "Зачем бегут? Куда? К кому? Им плохо тут? Неплохо тут".

В спектакле Александра Баргмана звучат тексты не только автора пьесы, но и писателей, и поэтов, близких к нему по духу: Бориса Пастернака, Александра Башлачева, Бориса Рыжего и др., а также актеров Тюменского драматического театра.

Режиссер использует разнообразные театральные приемы (монтаж и временные зашагивания, наплывы) и работает на стыке жанров. Оформлением спектакля и оригинальным музыкальным сопровождением занималась постановочная команда из Санкт-Петербурга.

"С любимыми не расставайтесь" – попытка осмысления глубины одиночества каждого из нас и предложение остановки, преодоления гордыни.

Соб. инф.