up

6.02.2017 понедельник

EUR 63.8156

USD 59.3137

В Тюмени -14..-16 С 3 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменский спектакль покажут на фестивале в Санкт-Петербурге

16:20 06 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменского драматического театра

Тюменский драматический театр представит спектакль "С любимыми не расставайтесь" на Всероссийском фестивале "Пять вечеров" имени Александра Володина.

Это право драмтеатр получил благодаря высокой оценке арт-директора фестиваля, театрального критика и театроведа, кандидата искусствоведения, профессора кафедры русского театра РГИСИ, создателя, главного редактора и директора "Петербургского театрального журнала" Марины Дмитревской.

Спектакль будет показан на сцене Театра "На Литейном" 7 февраля.

Также на фестиваль приглашены Камерный театр (Воронеж), Русский драматический театр им. Н. А. Бестужева (Улан-Удэ), Театр "Июльансамбль", 9-я студия МХТ (Москва), Драматический театр (Нижневартовск), Театр "На Литейном" (Санкт-Петербург) и др.

Премьера спектакля "С любимыми не расставайтесь" на сцене Тюменского драматического театра состоялась 25 ноября 2016 года. Его жанр - "бег в мешках", что соответствует и теме пьесы, и лейтмотиву сценического действия. Человеческая жизнь, круговерть встреч и расставаний и бессмысленность многих поступков напоминает бег в мешках - игру, которая возникнет в одной из сцен. Каждый влезает в собственный мешок и прыгает в нем, не давая себе вздохнуть, оглянуться, спотыкается, но торопится дальше: "Зачем бегут? Куда? К кому? Им плохо тут? Неплохо тут".

В спектакле Александра Баргмана звучат тексты не только автора пьесы, но и писателей, и поэтов, близких к нему по духу: Бориса Пастернака, Александра Башлачева, Бориса Рыжего и др., а также актеров Тюменского драматического театра.

Режиссер использует разнообразные театральные приемы (монтаж и временные зашагивания, наплывы) и работает на стыке жанров. Оформлением спектакля и оригинальным музыкальным сопровождением занималась постановочная команда из Санкт-Петербурга.

"С любимыми не расставайтесь" – попытка осмысления глубины одиночества каждого из нас и предложение остановки, преодоления гордыни.

Соб. инф.

Теги: фестиваль , Тюменский драматический театр

Последние новости

18:57 Тюменская область увеличивает объемы промпроизводства импортозамещающей продукции
18:10 Тюменский технопарк пополнили новые резиденты
17:59 7 февраля - события дня
17:48 В Югре женщина избила ребенка за просьбу включить мультфильм
17:37 Платить за общедомовые нужды тюменцы будут строго по нормативу
17:26 В Тобольске пройдут съемки программы "Поедем, поедим!"
17:15 Историю создания периодической таблицы Менделеева раскрывают раритеты Президентской библиотеки
17:04 "МегаФон" обеспечит надежной связью Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу
16:53 Директор компании "Золотые луга" рассказала, что влияет на срок хранения молока
16:42 Мария Шатохина: популярность клубных движений в регионе растет
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область увеличивает объемы промпроизводства импортозамещающей продукции

Владимир Якушев: экономика Тюменской области продолжает расти

На автодороге Вагай - Абаул отремонтируют мосты

Политика

"Единая Россия" проведет мониторинг МФЦ

Трое тюменских единороссов представят регион в обновленном совете партии

Депутат Госдумы взял на контроль проблемы жителей Ярково

Экономика

Тюменский технопарк пополнили новые резиденты

Платить за общедомовые нужды тюменцы будут строго по нормативу

Правительство региона помогает продвигать тюменскую продукцию на зарубежные рынки

Общество

7 февраля - события дня

В Тобольске пройдут съемки программы "Поедем, поедим!"

Историю создания периодической таблицы Менделеева раскрывают раритеты Президентской библиотеки

Спорт

Ольга Шестерикова завоевала золото на универсиаде

Тюменские лыжники везут медали из США

Муса Туменов завоевал бронзу на Кубке Европы по дзюдо

Происшествия

В Югре женщина избила ребенка за просьбу включить мультфильм

В Тюменском районе погиб подросток

В Тюмени раскрыто убийство пенсионерки
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+