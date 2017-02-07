Зимний фестиваль ГТО в Тюмени пополнит ряды любителей спорта

Фото из группы "ГТО в Тюмени" в соцсети "ВКонтакте"

Школьники и представители предприятий, учреждений и организаций Тюмени - более 350 человек - приняли участие в открытии городского этапа зимнего фестиваля "ГТО".

Собравшихся в Легкоатлетическом манеже приветствовали директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Евгений Хромин и посол ГТО в Тюменской области, депутат Тюменской городской думы Наталья Проскурякова.

"В 2016 году в комплексе приняли участие более 10 тысяч школьников и студентов, многие из них показали хорошие результаты. По мере выполнения нормативов участникам присваиваются знаки отличия. 2017 год ознаменован третьим этапом реализации комплекса "ГТО", в городе создано семь центров тестирования, на базе которых можно выполнить нормативы. Отрадно, что растет количество систематически занимающихся спортом, и они активно участвуют в городских спортивно-массовых мероприятиях. Благодаря этому увеличивается число добровольцев присоединиться к Всероссийскому комплексу ГТО", - прокомментировал Евгений Хромин.

"К нормам ГТО мы готовимся не только на уроках физкультуры, но и самостоятельно. После уроков приходим в спортзал, смотрим нормативы по своей возрастной ступени и тренируемся. Летом, например, готовились на стадионе, занимались с тренерами в бассейне, ходили в тир и учились стрелять", - рассказала ученица десятого класса школы №91 Анастасия Валова.

Соб. инф.