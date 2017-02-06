Водителей просят сообщать о наледи в остановочных карманах

Фото ИА "Тюменская линия"

80% дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта происходит около остановок.

Как отметил директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник, чаще всего это связано с наледью и снежными накатами в остановочных карманах. Тормозной путь увеличивается, некоторые водители не справляются с управлением двенадцатитонным автобусом на льду или останавливаются далеко от посадочной платформы.

"Маневрирование в остановочном кармане – целая наука. Мы рекомендовали предприятиям-перевозчикам провести дополнительный инструктаж на эту тему для водителей, а при обнаружении наледи и снежного наката оперативно сообщать об этом в группе в социальной сети", - рассказал Алексей Санник.

Он подчеркнул, что информация передается дорожным службам, которые оперативно приезжают и обрабатывают остановочный карман противогололедными материалами.

Евгения Шевцова