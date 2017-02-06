Мария Шатохина: популярность клубных движений в регионе растет

НП "Тюменский деловой клуб"

"Тюменский деловой клуб – проект развития представителей регионального бизнес-сообщества" стал лауреатом и одним из лучших проектов по мнению жюри V региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Урал в номинации "Корпоративные коммуникации" и вошел в шорт-лист из 20 лучших проектов.

Об этом сообщила на заседании "Деловой гостиной" генеральный директор НП "Тюменский деловой клуб" Мария Шатохина.

"Это очень значимая и имиджевая премия. Я рада, что нас пригласили поучаствовать коллеги из другого региона и оценили нашу коммуникационную стратегию при работе с целевой аудиторией как яркую и запоминающуюся. Жюри оценило позиционирование клуба. Очень интересный конкурсный опыт", - отметила она.

По словам Марии Шатохиной, популярность клуба и вообще клубных движений в регионе растет. "В январе текущего года к нам уже присоединились новые члены: генеральный директор ГК Service Team Евгений Балуков, директор Event-Бюро, провайдер Игоря Манна в Тюмени Алефтина Аракелян и директор ООО "ТюменьСвязь" Александр Иванов. Эти люди пришли в клуб, зная о наших проектах, они предлагают свои интересные и актуальные идеи, которые будут реализовывать в рамках клуба", - добавила она.

В марте 2017 года Тюменский деловой клуб совместно с бизнес-отелем "Евразия", Торгово-промышленной палатой Тюменской области и ООО "Бизнес-Игра" запустят проект "Бизнес-игры" с реальными тюменскими компаниями. Участниками станут руководители крупных, известных предприятий, значимые для региона.

"Мы продолжим проект с Тюменской областной думой и Западно-Сибирской правовой палатой и благотворительный забег Legal Run, которые пройдут в новом формате World Cafe. Продолжим обучать предпринимателей в разных сферах управления и коммуникаций. Интересных проектов много, надеюсь, что этот год пройдет продуктивно", - подчеркнула Мария Шатохина.

С приветственным словом выступил один из новых членов Тюменского делового клуба генеральный директор ГК Service Team Евгений Балуков. Он провел обзорную экскурсию и рассказал о деятельности компании.

"Десять лет мы успешно занимаемся рециклингом картриджей, обслуживанием и ремонтом оргтехники, и компьютеров. Создана группа компаний под объединенным названием Service Team с разной направленностью деятельности. Компания Service Integrator занимается аутсорсингом компьютерной и печатной техники, проектирование и монтаж структурных кабельных систем. Каждый специалист нашей компании – профессионал высокого уровня, каждый проект – индивидуальный подход. Компания S-Printer предлагает широкий спектр услуг по обслуживанию оргтехники и компьютеров. На все работы мы даем гарантию в 30 лет", - рассказал он.

Как отметил Евгений Балуков, вступление в Тюменский деловой клуб это обдуманный шаг. "Это не первое деловое сообщество, куда мы вступили. Мы почетные члены и партнеры клуба IT-директоров, где общение проходит на уровне IT-специалистов. Но хочется общаться с разными людьми на интересные темы, которые отличаются от информационной безопасности, технологий, центров обработки данных. Мы не делаем ставки на то, что найдем здесь новых клиентов, для нас важно общение и позитивное настроение", - подытожил он.

Ирина Шемякина