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В Тобольске пройдут съемки программы "Поедем, поедим!"

17:26 06 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Заставка программы / НТВ

Очередной выпуск программы "Поедем, поедим!" снимет группа телеканала НТВ в Тобольске с 7 по 10 февраля.

В расписании группы съемки в кремле, Абалаке, посещение татарской деревни, горячего источника, рыбалка в Тобольском районе. Также запланировано приготовление сибирского блюда, дегустация рыбы, посвящение в сибиряки и многое другое.

"Поедем, поедим!" - это увлекательная и вкусная экспедиция по всему миру. Главные герои программы - жители деревень, охотники и рыболовы, геологи и старатели, представители разных народностей и национальностей. У каждого из них свои рецепты вкусной и здоровой пищи, которыми они поделятся со зрителями.

Ведущий программы Джон Уоррен много лет собирает рецепты из разных стран и придумывает собственные, а его кулинарные навыки не уступают мастерству именитых шеф-поваров Европы.

Евгений Новоселов

Теги: Тобольск , туризм , кулинария

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