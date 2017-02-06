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Историю создания периодической таблицы Менделеева раскрывают раритеты Президентской библиотеки

17:15 06 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
tiamz.ru/из дизайн-проекта Занимательного музея наук им. Д.И. Менделеева

Один из зачинателей советской научно-художественной литературы Олег Писаржевский подвергает сомнению знаменитую историю о том, что периодическая таблица химических элементов привиделась Менделееву во сне.

"Менделеев действительно не раз вспоминал о том, как он часами переставлял элементы в рядах, вчитываясь в свои заметки до ряби в глазах, - говорится в его книге "Дмитрий Иванович Менделеев. 1834–1907", посвященной жизни и творчеству ученого.- Голова у него кружилась от напряжения. Ведь когда с места на место перекладывались легкие карточки с названиями веществ, в сознании исследователя приходили в движение целые эшелоны сведений об этих веществах…. И даже когда, утомленный, он засыпал за своими размышлениями, неугомонная, бессонная мысль продолжала биться в мозгу исследователя. И весьма возможно, что именно в тот момент, когда более поверхностные, мешающие раздражители были заторможены сном, свободно и до конца оформилось то наблюдение, которое было подготовлено годами труда и уже складывалось в сознании".

Эта книга стала доступной миллиона читателей, сообщает пресс-служба Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге.

"В феврале 2017 года отмечаются сразу две памятные даты, связанные с великим русским ученым Дмитрием Ивановичем Менделеевым: 8 февраля исполняется 183 года со дня его рождения, 2 февраля – 110 лет со дня смерти. В электронном фонде Президентской библиотеки хранятся не только многочисленные труды профессора, здесь также можно ознакомиться с изданиями, посвященными жизни и деятельности гениального ученого-энциклопедиста", - отмечено в сообщении.

Найти закономерность среди химических элементов пытались ученые всего мира. "Менделеев, в отличие от других исследователей наивно подгонявших элементы под свои задуманные схемы, руководствовался в своих поисках твердой уверенностью в необходимости существования какого-то общего закона природы, который был бы связан с массой атома и определял бы все сходства и различия элементов между собой", – отмечает Писаржевский.

Ученый, по мнению писателя, помог успеху своих поисков простым и наглядным приемом. Он воспользовался запасом ненужных визитных карточек – узеньких полосок картона. Из этих картонных карточек он составил нечто вроде подвижной картотеки элементов. На обороте каждой карточки он записал под названием элемента его атомный вес и формулы основных соединений, которые данный элемент образует с другими.

"Разложив перед собой эти карточки, комбинируя их во всевозможных сочетаниях, сопоставляя их между собой по свойствам элементов, он с большой легкостью мог охватить умственным взором всю совокупность элементов со всем сложным переплетением их свойств. Все более отчетливо проявлялись в его сознании признаки системы, которой подчинялось все это пестрое разнородное собрание земных тел", - пишет Олег Писаржевский.

Борис Кузнецов, автор работы "Ломоносов. Лобачевский. Менделеев: очерки жизни и мировоззрения", изданной в 1945 году и представленной в открытом доступе на портале Президентской библиотеки, отмечает, что именно благодаря работам Д. И. Менделеева можно узнать историю его жизни, увидеть внутренний мир, понять мировоззрение, найти исторические корни открытий всемирно-исторического значения.

"В научных сочинениях Менделеева очень много субъективного и даже автобиографического, - пишет автор многих книг по истории, методологии и философии науки,- „Исследование водных растворов“ открывается посвящением матери, очень прочувствованным и вкратце рассказывающим о ее жизни. В других физико-математических трудах то и дело отступления, субъективные оценки, автобиографические справки. Еще больше подобных фрагментов автобиографии в публицистическом наследии Менделеева. Апология фабричной промышленности подкрепляется воспоминаниями о детстве, проведенном на заводе; в статью о народном образовании вкраплены обязательные рассказы о тобольской гимназии и педагогическом институте".

Уже с самого первоначального и внешнего знакомства с работами Менделеева, по словам историка, вырастает образ противоречивый, сложный, необычайный и яркий. Используя этот материал, а также дневники ученого, его переписку и воспоминания современников о нем, автор рисует для читателя по-настоящему живой, многокрасочный портрет Д. И. Менделеева.

В итоговой работе Менделеева "Заветные мысли", изданной в Санкт-Петербурге в начале ХХ века, незадолго до смерти ученого, раскрывается не только величие его ума, но и сила духа. По словам самого Менделеева, "когда кончается седьмой десяток лет, когда мечтательность молодости и казавшаяся определенною решимость зрелых годов переварились в котле жизненного опыта... когда в сознании выступает неизбежная необходимость и полная естественность прошлых и предстоящих постепенных, но решительных перемен… тогда накипевшее рвется наружу, боишься согрешить замалчиванием и требуется писать".

Великий ученый глубоко и точно осознавал общественные проблемы, и в своем труде он поднимает и скрупулезно рассматривает самые жгучие вопросы, которые в то время волновали российское общество.

В фонде Президентской библиотеки представлено также оцифрованное издание 1932 года "Д. И. Менделеев. Опыт библиографии". Первый раздел этой брошюры содержит список трудов самого Менделеева, во втором дан перечень работ, связанных с его научными трудами, а в третьем сгруппирована литература биографического содержания.

Теги: наука , Дмитрий Менделеев , Президентская библиотека

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