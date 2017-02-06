Платить за общедомовые нужды тюменцы будут строго по нормативу

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Плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирных домах, с 1 января 2017 года включена в плату за жилищные услуги, за исключением домов с непосредственным управлением. Таковы изменения, которые внесены в Жилищный кодекс Российской Федерации.

Напомним, что ранее потребление ресурсов на общедомовые нужды закон относил к коммунальным услугам. Схема расчета платы была следующей: объемы воды и электрической энергии, поступившие во внутридомовые сети, фиксировали общедомовые приборы учета. Расход ресурсов в жилых и нежилых помещениях учитывали индивидуальные счетчики (при отсутствии индивидуального прибора учета в расчет принимались нормативы потребления).

Разница между расходом ресурса по показаниям общедомового прибора учета и суммарным расходом по показаниям индивидуальных приборов учета и нормативам потребления в жилых и нежилых помещениях давала величину потребления ресурса на общедомовые нужды, которая для оплаты распределялась между потребителями пропорционально общей площади жилых и нежилых помещений. Если МКД не был оборудован общедомовым прибором учета коммунального ресурса, то расчет платы за ОДН производился исходя из нормативов потребления ресурсов на общедомовые нужды.

В соответствии с новым порядком, независимо от того, оборудован МКД общедомовым прибором учета или нет, распределяемый между потребителями объем коммунального ресурса, использованного в целях содержания общего имущества, определяется только по нормативу.

Для применения новых положений законодательства департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области актуализировал нормативы потребления воды и отведения сточных вод, электрической энергии,используемых для содержания общего имущества в МКД.

Нормативы потребления электрической энергии дифференцированы по составу электрического оборудования МКД. Наименьшая величина норматива определена для МКД, в которых в местах общего пользования установлены энергоэффективные источники света и системы управления освещением, применяются частотно-регулируемые электроприводы.

В январе начисления за электрическую энергию произведены для всех МКД по максимальной величине нормативов - 3 кВт*ч на 1 кв. метр площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД. Эта величина соответствует нормативу для МКД, в которых энергоэффективное электрооборудование не установлено. Это связано с тем, что в энергосбытовых организациях отсутствует информация об оснащенности жилищного фонда тем или иным типом электрооборудования.

Для перехода к начислению по меньшим нормативам между исполнителем коммунальных услуг и энергосбытовой организацией должен быть составлен акт о количестве и типах оборудования, потребляющего электрическую энергию, в местах общего пользования в МКД.

Что касается норматива потребления воды, то он установлен одинаковым для всех МКД и составляет 0,035 куб. м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД в месяц. Это в несколько раз ниже, чем величина нормативов, применявшихся до 1 января 2017 года.

Очередной виток законодательства вернул в жизнь нормирование отведения сточных вод для содержания общего имущества в МКД. При этом важно отметить, что плата должна начисляться только при наличии оборудования, которое предусматривает возможность отведения сточных вод из помещений, входящих в состав общего имущества в МКД. То есть если в подъезде отсутствуют раковина или унитаз, плата за водоотведение для содержания общего имущества не взимается.

В соответствии с требованиями законодательства нормативы потребления определены в расчете на квадратный метр общей площади следующих помещений, входящих в состав общего имущества в МКД: площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом МКД, не принадлежащих отдельным собственникам. Таким образом, начисление платы как за воду, так и за электроэнергию будет производиться из одной и той же площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД.

С учетом новых нормативов собственник квартиры площадью 50 кв. м за месяц заплатит в среднем 30 рублей за электроэнергию и 7 рублей за воду.

С приказами департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области об утверждении нормативов потребления можно ознакомиться здесь.

Соб. инф.