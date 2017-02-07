Тоболяки знакомятся с жизнью сибирских немцев

tiamz.ru

Благодарственное письмо Международного союза немецкой культуры за многолетнее сотрудничество получили специалисты Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

Награждение проходило во время церемонии открытия Центра немецкой культуры, который разместился в Тюремном замке.

"Мы взаимодействуем с Центром немецкой культуры более трех лет. В 2016 году музей-заповедник выступил ключевым партнером в организации и проведении молодежной краеведческой конференции "На службе Отечеству. Немцы Урало-Сибирского региона в XVIII-XXI вв.". Теперь сотрудничество станет более тесным, ведь у нас общая цель: сохранение культурных и национальных ценностей. Запланирован ряд совместных проектов, среди которых открытие выставки, посвященной истории и укладу жизни немцев в Сибири, проведение мастер-классов по вышиванию и кулинарии. Общими усилиями надеемся модернизировать внутреннее убранство кирхи на территории Тюремного замка", – рассказала и. о. директора Тобольского музея-заповедника Наталья Вертянкина.

tiamz.ru

Первым гостям Центра немецкой культуры показали выставку предметов быта, прикладного искусства и культуры сибирских немцев. Большинство экспонатов привезли из поселка Октябрьского. По словам организаторов, особое впечатление на гостей произвела старинная скатерть, которую подарила жительница Увата.

Александра Батт