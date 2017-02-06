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Тюменский технопарк пополнили новые резиденты

18:10 06 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Инновационные разработки пяти компаний одобрил экспертный совет Тюменского технопарка.

Среди проектов, которые получат поддержку, три представили местные инноваторы. Это проект центра разработки и производства научно-познавательного оборудования для школьников, технология мониторинга через мобильное приложение и GPS-часы и лабораторная информационная менеджмент-система. Каждая разработка прошла первоначальные испытания и может широко использоваться не только в регионе, но и за его пределами.

Среди иногородних разработок отмечен модуль моделирования откликов электромагнитных приборов каротажа во время бурения. Инновация способна полностью заместить импортное оборудование и сопутствующие услуги иностранных компаний-гигантов. Для того чтобы запустить установку в промышленное производство, разработчикам требуется около 18 млн рублей. Часть из них они получат в Тюменской области на условиях софинансирования.

Заинтересовала экспертов технопарка и технология комплексного повышения энергоэффективности ЖКХ и бюджетной сферы. По словам заместителя главы администрации Тюмени Павла Перевалова, она может обеспечить прозрачность платежей за коммунальные услуги и снизить расход энергоносителей. В условиях повышения энергоэффективности она будет полезна не только городу, но и другим муниципалитетам региона.

Еще одна разработка - технология нанесения минеральных покрытий для продления срока службы деталей и стальных расходников – пока получила только одобрение экспертов. Если испытания инновации завершатся успешно, то компания-разработчик присоединится к числу резидентов технопарка.

Получая этот статус, компании пользуются услугами специалистов бизнес-инкубатора, способствующих развитию их бизнеса. Всего с 2009 года экспертный совет технопарка рассмотрел более 200 заявок, более половины из них одобрены.

Евгения Шевцова

Теги: технопарк , инновации , Павел Перевалов , господдержка , бизнес

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