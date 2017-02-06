Тюменский технопарк пополнили новые резиденты

Фото ИА "Тюменская линия"

Инновационные разработки пяти компаний одобрил экспертный совет Тюменского технопарка.

Среди проектов, которые получат поддержку, три представили местные инноваторы. Это проект центра разработки и производства научно-познавательного оборудования для школьников, технология мониторинга через мобильное приложение и GPS-часы и лабораторная информационная менеджмент-система. Каждая разработка прошла первоначальные испытания и может широко использоваться не только в регионе, но и за его пределами.

Среди иногородних разработок отмечен модуль моделирования откликов электромагнитных приборов каротажа во время бурения. Инновация способна полностью заместить импортное оборудование и сопутствующие услуги иностранных компаний-гигантов. Для того чтобы запустить установку в промышленное производство, разработчикам требуется около 18 млн рублей. Часть из них они получат в Тюменской области на условиях софинансирования.

Заинтересовала экспертов технопарка и технология комплексного повышения энергоэффективности ЖКХ и бюджетной сферы. По словам заместителя главы администрации Тюмени Павла Перевалова, она может обеспечить прозрачность платежей за коммунальные услуги и снизить расход энергоносителей. В условиях повышения энергоэффективности она будет полезна не только городу, но и другим муниципалитетам региона.

Еще одна разработка - технология нанесения минеральных покрытий для продления срока службы деталей и стальных расходников – пока получила только одобрение экспертов. Если испытания инновации завершатся успешно, то компания-разработчик присоединится к числу резидентов технопарка.

Получая этот статус, компании пользуются услугами специалистов бизнес-инкубатора, способствующих развитию их бизнеса. Всего с 2009 года экспертный совет технопарка рассмотрел более 200 заявок, более половины из них одобрены.

Евгения Шевцова