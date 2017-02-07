Спектакли-номинанты фестиваля "Золотая маска" покажут в Тюмени

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Спектакли-номинанты национального театрального фестиваля "Золотая маска" покажут в тюменском кинотеатре "Синема Парк" (ТРЦ "Гудвин") с 17 февраля. Минкультуры РФ и арт-объединение CoolСonnections организовали показы в 60 городах России, сообщает сайт Theatrehd.ru.

К показу запланироано четыре спектакля. Зрители европейской части России и уральского региона, благодаря совпадению часовых поясов, получат возможность смотреть спектакли в прямой спутниковой трансляции, одновременно со зрителями в зале столичных театров. В регионах, чье время существенно расходится с московским, спектакли покажут в записи.

Новинками программы стал балет Екатеринбургского театра оперы и балета "Ромео и Джульетта" в постановке Вячеслава Самодурова и "Гроза" режиссера Андрея Могучего в большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова.

В ретроспективной части программы спектакль Льва Додина "Жизнь и судьба" в Малом драматическом театре и постановка Петра Фоменко "Война и мир. Начало романа" в "Мастерской П.Н. Фоменко".

Первой тюменцы смогут посмотреть прямую трансляцию спектакля "Ромео и Джульетта" 17 февраля. Посвященный 125-летию Сергея Прокофьева и 400-летию со дня смерти Уильяма Шекспира спектакль соединяет эпохи.

Уйдя в своей самобытной версии и от формата драматического балета, и от современного радикализма, хореограф спектакля Вячеслав Самодуров с изобретательностью демонстрирует, что преданность петербургской классической школе не мешает актуализации танцевального языка. Художник Ирэна Белоусова нафантазировала костюмы понемногу из всех времен, а сценограф Энтони Макилуэйн создал образ лондонского театра "Глобус", где "печальная повесть" Шекспира была сыграна впервые.

Постановка номинирована как лучший спектакль в балете, лучшая работа дирижера, лучшая работа хореографа, лучшая женская роль (Екатерина Сапогова), лучшая мужская роль (Александр Меркушев, Игорь Булыцын), лучшая работа художника в музыкальном театре, лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре.

22 марта пройдет прямая трансляция спектакля "Жизнь и судьба". Спектакль режиссера-постановщика Льва Додина по роману Василия Гроссмана можно считать гражданским поступком. Огромный роман, который с великими трудами опубликовали лишь в перестроечные годы, на сцене превратился в историю одной семьи на фоне социалистического строительства "светлого будущего".

Спектакль номинировался как лучшая работа режиссера, лучшая работа художника, лучшая женская роль (Татьяна Шестакова), лучшая мужская роль (Сергей Курышев).

2 апреля зрителям кинотеатра представят новаторскую версию хрестоматийной пьесы Александра Островского спектакль "Гроза".

Режиссер пьесы Андрей Могучий ставит "Грозу" как житие: о странствиях души в поисках любви. Не найдя любовь на земле, она отправляется в иной, нематериальный мир. Туда, выпорхнув со сцены, радуясь устремится Катерина.

Пьеса номинирована как лучший спектакль в драме, большая форма, лучшая работа режиссера, лучшая работа художника, лучшая работа художника по костюмам, лучшая женская роль второго плана (Мария Лаврова), лучшая мужская роль второго плана (Анатолий Петров).

14 апреля поклонники мировой классики увидят нестареющий образец легкого театрального дыхания, апогей возвышенной игры "Война и мир. Начало романа", выполненное с огромной любовью к тексту и зрителю погружение в мир толстовской эпопеи.

Рассказанная театром часть романа невелика – неполный первый том. Поставил спектакль Петр Фоменко. Постановка гастролировала на Украине, во Франции, Италии, Испании, Германии, Португалии, Швейцарии, Бельгии и США.

В премии "Золотая маска" спектакль номинирован как лучший спектакль - драма малой формы, драма – лучшая работа режиссера и драма – лучшая женская роль.