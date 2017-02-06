Тюменская область увеличивает объемы промпроизводства импортозамещающей продукции

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80 предприятий Тюменской области участвуют в реализации 12 федеральных отраслевых планов импортозамещения по данным на январь 2017 года. Они реализуют 186 проектов. Для сравнения, в мае 2016 года работало 57 производств, на которых было внедрено 119 проектов.

Такие данные озвучил замгубернатора Вадим Шумков на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Владимир Якушев 6 февраля.

Участники президиума рассмотрели результаты реализации плана содействия импортозамещению в Тюменской области.

Вадим Шумков представил анализ продукции, импорт которой заменен на отечественную, в разрезе каждого предприятия. Наиболее масштабный блок касается развития нефтегазосервисного кластера. Тюменские производители в части импортозамещения сотрудничают со всеми крупными заказчиками. При прямой поддержке регионального правительства за последние полтора года только импортозамещающей продукции тюменскими производителями было поставлено на сумму более 19 млрд рублей. Всего за этот период нефтегазовые компании приобрели продукции тюменских предприятий на сумму более 42 млрд рублей, без учета услуг и строительных работ.

Так, "СибБурМаш" провел полный цикл работ по созданию технологического оборудования для крепления и освоения скважин после зарубки боковых стволов. Ранее поставкой такого оборудования и оказанием необходимых услуг занимались только зарубежные компании. Тюменским предприятием освоен выпуск подземного оборудования для закачивания скважин с применением многозонного ГРП с системой селективного управления. В рамках импортозамещения компанией заключено 56 контрактов.

Завод "ГМС Нефтемаш" запустил в серийное производство блочные нефтяные насосные станции, а "Нефтепроммаш" - комплектующие для морской ледостойкой стационарной платформы "Приразломная". Технологическая компания Шлюмберже, базирующаяся в Тюмени, в рамках импортозамещения производит погружное оборудование для добычи нефти с помощью центробежных насосов (УЭЦН) TPS-Line. В разработке - погружное оборудование для добычи нефти с помощью винтовых насосов. Успешно идет работа по импортозамещению основных узлов и компонентов выпускаемых компанией горизонтальных насосных систем, доля отечественных компонентов составляет 85-90% (замещены электродвигатель, рама, торцевое уплотнение, приемный и выкидной фланцы). За время нахождения Шлюмберже в России в референс-лист заказчиков включены 292 компании, как российские, так и зарубежные.

Импортозамещение коснулось и других сфер. В Ишимском районе завершается строительство завода по глубокой переработке пшеницы "АминоСиб" производительностью 120 тыс. тонн в год. Выпускаемая продукция: выработка крахмала, глютена (сухой клейковины), лизина, белково-минеральные витаминные компоненты в результате переработки пшеницы.

Высоким экспортным потенциалом обладает программная продукция тюменских инноваторов, продвигаемая через программу импортозамещения.

Расширяется производство по выпуску сетки - мешков для фасовки картофеля и овощей. В перспективе завод планирует выпускать в год до 66 млн полимерных сеток, что позволит полностью заместить китайскую продукцию.

В портфеле региона два очень крупных инвестпроекта в сфере производства принципиально новой для страны химической и фармацевтической продукции, которая является на 100% импортозамещающей и еще десятки проектов малого и среднего бизнеса в разных сферах, нацеленные на выпуск конкретных видов импортозамещающей продукции.