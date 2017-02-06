Дмитрий Медведев утвердил двенадцать целевых моделей упрощения ведения бизнеса

government.ru

Перечень целевых моделей по устранению бюрократических барьеров, упрощению процедур ведения бизнеса по 12 направлениям и улучшению инвестиционного климата, которые будут внедряться в регионах, утвердило правительство РФ. Распоряжение правительства подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Отметим, что эти 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов подготовила рабочая группа, действовавшая под руководством губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Якушев представил их в Ярославле главе государства Владимиру Путину.

По словам Владимира Якушева, целевая модель представляет собой систему факторов, обеспечивающих благоприятный инвестиционный климат. По каждому фактору определено целевое значение, то есть та рамка, к которой нужно стремиться, а также показатели, с помощью которых можно оценить процесс движения к поставленной цели. "Очень важно, что целевые модели прописаны на основе лучших региональных практик. То есть, сегодня это реально присутствует на конкретных территориях. А если это получается у одних, почему не сделать это другим?", - подчеркнул тогда Владимир Якушев.

Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами 6 февраля сообщил, что утверждены 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности регионов по ключевым параметрам, которые наиболее сильно влияют на инвестклимат.

По его словам, речь идет об упрощении получения разрешений на строительство, регистрации права собственности на земельные участки и недвижимость, о постановке ее на кадастровый учет, присоединении к электросетям, подключении к газу, теплу, воде, а также о привлечении инвестиций и работе с инвесторами.

"Эти целевые модели подготовлены на базе так называемых лучших практик. Надеюсь, они помогут регионам разработать собственные "дорожные карты" по улучшению условий ведения бизнеса", - сказал Дмитрий Медведев.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов пояснил, что на основании утвержденных моделей регионы должны будут создать свои "дорожные карты".

"В течение 2017 года мы будем работать вместе с региональными властями, а на федеральном уровне будут созданы федеральные рабочие группы, которые будут возглавлять заместители министров или руководители других федеральных органов, которые по той или иной тематике будут продвигать это направление. Организационное сопровождение проекту будет обеспечивать Агентство стратегических инициатив, и дважды в год Минэкономразвития будет докладывать в правительство о том, как целевые модели продвигаются", - заявил И горь Шувалов.

Первый вице-премьер назвал ожидаемые результаты от внедрения целевых моделей: получение разрешения на строительство должно сократиться с 210 до 80 дней, подключение к электросетям не должно будет превышать 90 дней, срок постановки на кадастровый учет должен сократиться с 80 до 38 дней, приводит слова Шувалова пресс-служба правительства РФ.