Чета из Приморья торговала наркотиками в Сургуте

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19 лет тюрьмы получили на двоих супруги из Приморья за попытку продать в Сургуте крупную партию наркотиков.

Пара признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет, в особо крупном размере).

Подсудимые в августе 2015 года, получив в Свердловской области от неустановленного лица партию наркотических средств массой около 2 кг, перевезли их на автомобиле в Сургут для сбыта.

Часть наркотиков они разместили в тайнике, другую часть хранили при себе и по месту жительства.

В сентябре 2015 года наркосбытчики задержаны, наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Суд назначил одному из виновных наказание в виде девяти лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другой – девять лет четыре месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В отношении неустановленного лица материалы выделены в отдельное производство, сообщает прокуратура округа.