up

7.02.2017 вторник

EUR 63.1566

USD 58.7121

В Тюмени -23..-25 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Чета из Приморья торговала наркотиками в Сургуте

11:54 07 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
sledcom.ru

19 лет тюрьмы получили на двоих супруги из Приморья за попытку продать в Сургуте крупную партию наркотиков. 

Пара признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет, в особо крупном размере).

Подсудимые в августе 2015 года, получив в Свердловской области от неустановленного лица партию наркотических средств массой около 2 кг, перевезли их на автомобиле в Сургут для сбыта.

Часть наркотиков они разместили в тайнике, другую часть хранили при себе и по месту жительства.

В сентябре 2015 года наркосбытчики задержаны, наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Суд назначил одному из виновных наказание в виде девяти лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другой – девять лет четыре месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В отношении неустановленного лица материалы выделены в отдельное производство, сообщает прокуратура округа. 

Теги: наркотики , прокуратура , суд , Югра

Последние новости

13:32 Спектакли-номинанты фестиваля "Золотая маска" покажут в Тюмени
13:21 В Тюмени сотрудник сотовой компании пойдет под суд за нарушение тайны телефонных переговоров
13:10 Альберт Суфианов рассказал сотрудникам Сбербанка о честности, ответственности и обыкновенном чуде Фото
13:00 Сказочная коллекция вышивки приехала в Ялуторовск из Москвы
12:49 В Омутинском местный житель незаконно хранил обрез
12:38 Индустриальный университет приглашает на дни открытых дверей
12:27 Тоболяки знакомятся с жизнью сибирских немцев Фото
12:16 Владимир Якушев и Сергей Корепанов расскажут сенаторам о развитии региона
12:05 Лыжники Тюменской области - лучшие на Урале
11:54 Чета из Приморья торговала наркотиками в Сургуте
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область увеличивает объемы промпроизводства импортозамещающей продукции

Владимир Якушев: экономика Тюменской области продолжает расти

На автодороге Вагай - Абаул отремонтируют мосты

Политика

Владимир Якушев и Сергей Корепанов расскажут сенаторам о развитии региона

Дмитрий Медведев утвердил двенадцать целевых моделей упрощения ведения бизнеса

"Единая Россия" проведет мониторинг МФЦ

Экономика

Тюменский технопарк пополнили новые резиденты

Платить за общедомовые нужды тюменцы будут строго по нормативу

Правительство региона помогает продвигать тюменскую продукцию на зарубежные рынки

Общество

Спектакли-номинанты фестиваля "Золотая маска" покажут в Тюмени

Альберт Суфианов рассказал сотрудникам Сбербанка о честности, ответственности и обыкновенном чуде

Сказочная коллекция вышивки приехала в Ялуторовск из Москвы

Спорт

Лыжники Тюменской области - лучшие на Урале

"Тюменский легион" одержал первую победу

Тюменский лыжник завоевал золото на универсиаде

Происшествия

В Тюмени сотрудник сотовой компании пойдет под суд за нарушение тайны телефонных переговоров

В Омутинском местный житель незаконно хранил обрез

Чета из Приморья торговала наркотиками в Сургуте
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+