Владимир Якушев и Сергей Корепанов расскажут сенаторам о развитии региона

admtyumen.ru

Дни Тюменской области пройдут в Совете Федерации с 13 по 15 февраля. Возглавят делегацию региона губернатор Владимир Якушев и председатель областной думы Сергей Корепанов.

Представители государственной власти Тюменской области примут участие в расширенных заседаниях СовФеда.

Так, на 13 февраля запланирована дискуссия на тему: "Применение информационно-телекоммуникационных технологий и введение электронных форм документов в сфере здравоохранения". В этот же день тюменцы вместе с сенаторами обсудят актуальные вопросы сбалансированности бюджетов субъектов Федерации.

14 февраля политикам предстоит рассмотреть вопросы, касающиеся государственной жилищной политики и модернизации жилищно-коммунального комплекса в Тюменской области. Не менее интересным обещает стать заседание комитета, на котором будет рассмотрен опыт региона по формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата.

Владимир Якушев и Сергей Корепанов расскажут сенаторам о социальном и экономическом развитии Тюменской области, а также приоритетах в законотворческой деятельности - 15 февраля в Совете Федерации пройдет "Час субъекта Российской Федерации". Здесь же будет открыта выставка, посвященная региону. Предполагается, что ее посетит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Более подробная информация о заседаниях комитетов Совета Федерации с участием тюменцев, а так же актуальные комментарии будут размещены на сайте информационного агентства "Тюменская линия". Корреспонденты издания в режиме реального времени будут предоставлять самые последние новости с места события.