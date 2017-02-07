up

7.02.2017 вторник

EUR 63.1566

USD 58.7121

В Тюмени -23..-25 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Политика

Владимир Якушев и Сергей Корепанов расскажут сенаторам о развитии региона

12:16 07 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Дни Тюменской области пройдут в Совете Федерации с 13 по 15 февраля.  Возглавят делегацию региона губернатор Владимир Якушев и председатель областной думы Сергей Корепанов.

Представители государственной власти Тюменской области примут участие в расширенных заседаниях СовФеда.  

Так, на 13 февраля запланирована дискуссия на тему: "Применение информационно-телекоммуникационных технологий и введение электронных форм документов в сфере здравоохранения". В этот же день тюменцы вместе с сенаторами обсудят актуальные вопросы сбалансированности бюджетов субъектов Федерации.

14 февраля политикам предстоит рассмотреть вопросы, касающиеся государственной жилищной политики и модернизации жилищно-коммунального комплекса в Тюменской области. Не менее интересным обещает стать заседание комитета, на котором будет рассмотрен опыт региона по формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата.

Владимир Якушев и Сергей Корепанов расскажут сенаторам о социальном и экономическом развитии Тюменской области, а также приоритетах в законотворческой деятельности - 15 февраля в Совете Федерации пройдет "Час субъекта Российской Федерации". Здесь же будет открыта выставка, посвященная региону. Предполагается, что ее посетит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Более подробная информация о заседаниях комитетов Совета Федерации с участием тюменцев, а так же актуальные комментарии будут размещены на сайте информационного агентства "Тюменская линия". Корреспонденты издания в режиме реального времени будут предоставлять самые последние новости с места события.

Теги: Совет Федерации , экономика , Владимир Якушев , Сергей Корепанов , инвестиции , капремонт

Последние новости

13:32 Спектакли-номинанты фестиваля "Золотая маска" покажут в Тюмени
13:21 В Тюмени сотрудник сотовой компании пойдет под суд за нарушение тайны телефонных переговоров
13:10 Альберт Суфианов рассказал сотрудникам Сбербанка о честности, ответственности и обыкновенном чуде Фото
13:00 Сказочная коллекция вышивки приехала в Ялуторовск из Москвы
12:49 В Омутинском местный житель незаконно хранил обрез
12:38 Индустриальный университет приглашает на дни открытых дверей
12:27 Тоболяки знакомятся с жизнью сибирских немцев Фото
12:16 Владимир Якушев и Сергей Корепанов расскажут сенаторам о развитии региона
12:05 Лыжники Тюменской области - лучшие на Урале
11:54 Чета из Приморья торговала наркотиками в Сургуте
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Тюменская область увеличивает объемы промпроизводства импортозамещающей продукции

Владимир Якушев: экономика Тюменской области продолжает расти

На автодороге Вагай - Абаул отремонтируют мосты

Политика

Владимир Якушев и Сергей Корепанов расскажут сенаторам о развитии региона

Дмитрий Медведев утвердил двенадцать целевых моделей упрощения ведения бизнеса

"Единая Россия" проведет мониторинг МФЦ

Экономика

Тюменский технопарк пополнили новые резиденты

Платить за общедомовые нужды тюменцы будут строго по нормативу

Правительство региона помогает продвигать тюменскую продукцию на зарубежные рынки

Общество

Спектакли-номинанты фестиваля "Золотая маска" покажут в Тюмени

Альберт Суфианов рассказал сотрудникам Сбербанка о честности, ответственности и обыкновенном чуде

Сказочная коллекция вышивки приехала в Ялуторовск из Москвы

Спорт

Лыжники Тюменской области - лучшие на Урале

"Тюменский легион" одержал первую победу

Тюменский лыжник завоевал золото на универсиаде

Происшествия

В Тюмени сотрудник сотовой компании пойдет под суд за нарушение тайны телефонных переговоров

В Омутинском местный житель незаконно хранил обрез

Чета из Приморья торговала наркотиками в Сургуте
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+