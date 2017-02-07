Альберт Суфианов рассказал сотрудникам Сбербанка о честности, ответственности и обыкновенном чуде

Фото пресс-службы ФЦН

Более 350 сотрудников Сбербанка побывали на встрече с главным врачом Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессором Альбертом Суфиановым, которая прошла в конференц-зале головного офиса, а также с помощью видеосвязи.

Инициатором и ведущим мероприятия выступил председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка Александр Анащенко. Он пригласил Альберта Суфианова поделиться ценным и уникальным опытом с сотрудниками банка.

В течение двух часов Альберт Суфианов предельно откровенно отвечал на вопросы ведущего и аудитории, рассказывал, как зарождалась история Федерального центра нейрохирургии, о его развитии, о клинике.

На вопрос о том, что является главным в коллективе, профессор Суфианов ответил: "Главное – это честность. Нечестные люди со мной не уживаются: фальшь, корысть чувствуются сразу. Расстаемся безоговорочно, исключений не бывает. Государство построило Федеральный центр, чтобы все граждане России получали бесплатную помощь мирового уровня, по умолчанию и без исключений".

Фото пресс-службы ФЦН

Присутствующих в аудитории также интересовало, какое качество является важнейшим для врача Федерального центра нейрохирургии. Альберт Суфианов назвал таким качеством работоспособность: "Я ухожу в операционную в 6 утра и уезжаю с работы к полуночи, и любой в моей команде вынужден адаптироваться к такому ритму. Первый вопрос на собеседовании: готов ли кандидат в нейрохирурги начинать рабочий день в 5 утра ежедневно? Если человек на этом не отсеивается, то встают вопросы о владении английским языком, стремлении к сверхспециализации".

Альберт Суфианов говорил о том, что специалисты центра понимают меру своей ответственности и прилагают колоссальные усилия для формирования российского сегмента производства медицинской техники в нейрохирургическом кластере.

"Да, у нас сверхоснащение. Таких центров нет больше в России и, может быть, лишь несколько в мире. Но от этого мне и обидно за Россию. Недопустима ситуация, когда не только топовое сложное оборудование, но и простейшее оснащение и расходный материал, к сожалению, тоже из-за рубежа. Потому мы налаживаем тесные контакты с Санкт-Петербургским политехническим университетом имени Петра Великого, с холдингом "Швабе" из корпорации "Ростех", с Союзом оборонных предприятий Свердловской области", - сказал профессор.

Смысл жизни Альберт Суфианов видит в работе, в возможности благодаря высокому уровню профессионализма совершать настоящие чудеса.

"Уникальное оснащение, каждодневный труд и опыт ведут к тому, что начинаешь делать то, что многим или даже никому в мире не под силу. Я могу привести примеры еженедельных операций, которые в ФЦН стали обыденным делом, но по сути это чудо, которое мало где может быть повторено. Много пациентов поступает к нам как на рубеж последней надежды. Им уже везде отказали. А мы беремся - и получается. В этом, наверное, наша миссия и смысл жизни", - отметил он.

Встреча с профессором Суфиановым завершилась долгими аплодисментами. Аудитория была согласна с оратором в том, что главное в профессии – служить на благо своей страны и людей.

Фото пресс-службы ФЦН