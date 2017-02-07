Сказочная коллекция вышивки приехала в Ялуторовск из Москвы

Фото Ялуторовского музейного комплекса

Пять портретов Александра Пушкина, других поэтов и писателей - украшение выставки "Поэзия вышивки прошлого", которая открылась в краеведческом музее Ялуторовска.

Первых гостей вместе с сотрудниками музея встречала автор коллекции Оксана Лузан (Москва). На выставке можно увидеть более 70 полотен различного тематического содержания. Есть и вышитые копии иллюстраций русских народных сказок, копии живописных произведений Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Ивана Крамского, вышитые картины пейзажей.

"Меня не раз спрашивали: "Сколько лет вы собираете свою коллекцию?". Не знаю ответа. Я с детства росла в атмосфере творчества. В моей семье все вышивали – и прабабушка, и бабушка, и мама. Я и сама занимаюсь рукоделием. Создать коллекцию получилось само собой. Хобби незаметно превратилось в солидное собрание вышивки", - пояснила Оксана Лузан.

"В Ишиме одна женщина у меня спросила: "А знаете, почему наши бабушки и прабабушки часто вышивали петушков? Потому что существовала традиция, когда в семье рождался ребенок, то женщина вышивала петушка", - добавила Оксана Лузан.

Выставка продлится до конца марта.

Соб. инф.