Индустриальный университет приглашает на дни открытых дверей

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Общеуниверситетский день открытых дверей в Тюменском индустриальном состоится по адресу ул. Луначарского, 2а 25 марта

День открытых дверей помогает школьникам определиться с будущей профессией. Многие ученики не знают, куда им поступить и какую профессию выбрать. Сделать это без посещения учебного заведения сложно. На мероприятии школьник имеет возможность посмотреть на аудитории и лаборатории в вузе, увидеть, как проходит учебный процесс, почитать брошюры и сравнить привлекательность разных профессий.

Кроме программ обучения, условий поступления, оплаты, возможности поступления на бюджет, посетители смогут ознакомиться и с учебными планами университета. Для поступающих из других городов и населенных пунктов, полезной будет информация о наличии общежитий , условиях и уровне обеспечения местами проживания в них.

График дней открытых дверей ТИУ на весну 2017 года - здесь.