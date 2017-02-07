Тюменцы прощаются с оператором Артемом Клименченко

фото из социальной сети "ВКонтакте"

Видеооператор Тюменской областной думы Артем Клименченко ушел из жизни на 43 году жизни 5 февраля. Прощание с мастером кадра началось в 11 часов во втором ритуальном зале областной клинической больницы №1 (ОБИЛ, д. Патрушево, Червишевский тракт).

"Много лет своей жизни он отдал тюменскому телевидению. Был настоящим профессионалом своего дела, при этом охотно делился мастерством с молодежью, по-доброму советовал и бескорыстно помогал своим коллегам по телевизионному цеху. Его наставнические уроки помнят те, кто сегодня формирует новостную повестку дня", - сказал председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. Видеооператор проработал последние девять лет жизни в управлении по обеспечению информационной политики облдумы.

Сергей Корепанов от имени депутатов и аппарата областной думы выразил глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам в связи с уходом из жизни телеоператора. "Артём Михайлович внес большой вклад в информационное обеспечение деятельности органов законодательной (представительной) власти региона, в становление гражданского общества, в пропаганду гуманистических ценностей", - отметил Корепанов.

Редакция "Тюменской линии" присоединяется к словам коллег и депутатов и выражает соболезнования родственникам и друзьям Артема Клименченко.

Владислав Соколов