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Лыжники Тюменской области - лучшие на Урале

12:05 07 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ЦПСР Л. Н. Носковой

Сборная команда Тюменской области победила в общем зачете по итогам первенства Уральского федерального округа по лыжным гонкам среди девушек и юношей.

В индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км первой стала Анастасия Свидерских из Челябинской области. Воспитанница Центра подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой Наталья Баракина пришла второй, уступив Свидерских 24,9 секунды. Третье место заняла Анастася Красикова из Челябинской области.

У юношей золото завоевал тюменец Ярослав Егошин. Серебро у Константина Мочалова из ХМАО-Югры. Кирилл Фомин из Тюменской области стал третьим.

В эстафетной гонке у девушек на первом месте сборная Свердловской области, на втором - Челябинской области, на третьем - Тюменской области.

Среди юношей золото в эстафете забрала сборная Тюменской области. Сборная Свердловской области получила серебро. Бронзу завоевали югорчане, сообщает ЦПСР Л. Н. Носковой.

Соб. инф.

Теги: лыжные гонки

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