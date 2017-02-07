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Пожаловаться на работодателей ишимцы могут по телефону или электронной почте

17:00 07 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Горячая линия продолжает работу в комитете экономики администрации Ишима.

Специалисты принимают обращения граждан по следующим вопросам:

- выход за рамки законности (в части уплаты налогов, отчислений во внебюджетные фонды, соблюдения законов о труде);

- трудовые отношения с работниками, основанные не на договорах с формальным соблюдением гарантий, а на случайной занятости и личных (социальных) отношениях;

- заключение договоров гражданско-правового характера с работниками, фактически выполняющими трудовые функции;

- деятельность в небольших цехах, домах, без постоянного помещения;

- малый масштаб деятельности;

- несвоевременная выплата заработной платы;

- уровень средней заработной платы ниже установленной величины прожиточного минимума для трудоспособных жителей Тюменской области;

- выплата серой заработной платы.

Обращения принимаются с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 16 часов, перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, телефоны: (34551) 5-15-59, 5-15-53.

Можно обратиться по телефону с информацией по организациям или работодателям, задерживающим выплату зарплаты сотрудникам, а также о заработной плате ниже величины прожиточного минимума, выплате зарплаты в конвертах, сообщает администрация Ишима.

Обратиться также можно в любое время, прислав письмо на электронную почту economika.ishim@mail.ru. В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 7 федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" необходимо указать свои фамилию, имя, отчество и сообщить почтовый или электронный адрес.

Соб. инф.

Теги: Ишим , невыплата зарплаты , горячая линия , трудовое законодательство

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