На Губернских играх пройдут соревнования дояров

Фото ЦСП72

Cоревнования дояров в рамках Губернских игр "Тюменские просторы" состоятся в Тобольске с 19 по 21 февраля. В них примут участие 40 сельских жителей из всех муниципальных районов.

Как сообщает областной департамент по спорту, в данном виде состязаются и женщины, и мужчины, но не между собой, а в отдельных категориях. Соревнования проводятся по принципу троеборья в течение трех дней. В программе: лыжные гонки свободным стилем (3 км для мужчин и 2 км для женщин); сборка и разборка доильного аппарата АДУ-1 на время; силовая гимнастика (подтягивания – для мужчин и отжимания – для женщин).

Соревнования дояров состоятся на стадионе "Тобол", а также в СК "Тобол" и СК "Олимп". Победителей определят в личном и командном зачетах. Заметим, что горожане в этой дисциплине не соревнуются.

Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVI областных зимних сельских спортивных игр пройдут с 15 по 21 февраля в Тобольске и Увате и объединят 955 спортсменов из всех городов и районов юга области.

Программа игр здесь.