Любителям цирка советуют заранее позаботиться о билетах на шоу "Ласта-Рика"

фото Тюменской линии

Шоу "Ласта-Рика" пользуется особой популярностью среди тюменцев. Вторые выходные подряд в тюменском цирке практически нет свободных мест.

Всем гостям предлагают отправиться в двухчасовое путешествие по различным эмоциям: от восторга до удивления, от оглушительного смеха и до таинственной тишины. Как отметила в разговоре с корреспондентом "Тюменской линии" артист-дрессировщик Галина Майхровская, зал принял шоу на ура.

"По моим личным наблюдениям, чем южнее город, тем темпераментнее зритель. Поэтому мы очень боялись, что здесь реакция будет скудной - все-таки северный город. Но нет! Все просто супер! И животные молодцы, собрались! Я их попросила. Ой, вы знаете, морские львы такие умные, что они понимают все, что я говорю", - рассказала она.

Номер Галины Майхровской — гвоздь программы. Редкость для современного цирка — дрессированные пингвины — работают именно с ней. Также в номере заняты морские львы и пеликаны. Последних тюменцы увидели в шоу "Ласта-Рика" первыми. До этого цирк гостил в Екатеринбурге, где птицы задействованы не были.

"У них дебют. Пеликаны начали работу в нашем шоу именно в Тюмени. Мы конечно доведем до ума этот номер, но я уже вижу, что они работают легко и с удовольствием. Много импровизировали и наслаждались атмосферой сцены", - отметила Галина Майхровская.

Удовольствие от выступления на сцене перед тюменским зрителем отметил и народный артист клоун "Май" Евгений Майхровский. Он подчеркнул, что на репетициях идет самая сложная работа, а на сцене — сверка часов.

"Здорово! Спасибо! Огромное спасибо тем, кто приходил сегодня на премьеру. Зрители получили удовольствие, мы получили удовольствие. И еще мне кажется, что первый зритель был удивлен и обрадован тем, что он увидел. У нас вся программа — это мастера. От начало и до конца. И зритель это понял", - рассказал он.

Удивляли зрителей и иллюзионисты, чьи номера признаны вымирающими в цирке из-за их дороговизны и сложности. Однако в шоу "Ласта-Рика" не просто номер, а серия представлений от потомственного иллюзиониста Игоря Штейна и его супруги.

"Любой трюк рождается из мысли. Сначала мы придаем ему лишь очертания, потом уже делаем чертеж на бумаге и начинаем воплощать в жизнь. Без макета трюка никуда - смотрим, как и что подошло. Уже затем идет постановка танца под трюк, — начал беседу Игорь Штейн. — Один из наших трюков приковывает внимание к ящику размером 50 на 50 сантиметров. В него помещается моя супруга и снаружи втыкаются 20 острых зонтиков. Здесь никакого секрета нет, практически никакого. Расскажу лишь, что дело в положении ассистентки. Остальное зрители смогут угадать, если придут на шоу".

Он также отметил, что зритель в России отличается от того же японского дотошностью. По его словам, в стране восходящего Солнца народ просто смотрит и удивляется, тогда как нашему человеку необходимо срочно догадаться, как, куда, почему и зачем.

Эти и другие не менее интересные номера можно увидеть до 26 февраля на манеже тюменского цирка. В плавание по эмоциям всех жителей и гостей города артисты шоу "Ласта-Рика" приглашают каждую субботу и воскресенье. Не забудьте приобрести билет на сайте.

До конца гастролей осталось еще 11 рейсов. Дети до 5 лет проходят бесплатно при наличии документа, подтверждающего возраст ребенка: свидетельство о рождении, или паспорт одного из родителей. Один ребенок в возрасте до 5 лет проходит с одним взрослым.

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Владислав Соколов