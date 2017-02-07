Ишимскую школу на улице Уральской частично отремонтируют

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Частичный ремонт выполнят в школе №12 Ишима на ул. Уральской. Деньги на ремонт выделят из городского бюджета.

Решение о необходимости частичного ремонта принял глава города Федор Шишкин после посещения образовательного учреждения. Планируется замена теплового узла, замена кровли в столовой и переходах, оштукатуривание и побелка фасадов, замена пола в коридорах и спортзале.

"Школу необходимо включать в план капитального ремонта. В Ишиме проводится ремонт школ №2 и №5. После его завершения будем просить правительство Тюменской области помочь с финансированием капремонта в школе №12. Проектная документация для этого разработана", - подчеркнул Федор Шишкин.

В здании №2 школы №12 обучаются 483 ребенка. Образовательный процесс организован с первого по десятый класс, сообщает пресс-служба администрации Ишима.

Соб. инф