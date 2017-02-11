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Москвичи реализуют в Тюмени инновационный проект для нефтегазовой отрасли

18:53 11 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ПАО «НК «Роснефть»

Инновационную технологию моделирования откликов электромагнитных приборов каротажа во время бурения представила московская компания "Геомеханические системы" в Тюмени.

Программное обеспечение предназначено для повышения качества работ при геологической проводке скважин. Пока в мире подобные услуги оказывают только четыре компании-гиганта, в том числе "Шлюмберже" и "Бейкер Хьюз". При этом свою технологию они не продают и работают только с определенными видами оборудования.

"Мы создали смежный продукт, который можно использовать на оборудовании любого производства. Также мы готовы продавать технологию, чем заинтересовались многие крупные компании. На российском рынке мы единственные ее поставщики. Уникальна разработка еще и тем, что она объединяет геонавигационную и петрофизическую модели. Подобной схемой не пользуются нигде в России", - рассказал руководитель проекта Сергей Стишенко.

Его команда уже имеет опыт создания и коммерциализации первого на отечественном рынке программного продукта для геологической проводки скважин. Новый модуль авторы планируют внедрить в программную платформу "Геонафт" и к концу 2017 года испытать его совместно с компаниями "Роснефть" и "НОВАТЭК". Вывод готового продукта на российский рынок намечен на 2018 год, в страны Персидского залива - на 2019 год. Ориентировочная стоимость его составит около 15 тыс. долларов за одну лицензию и 5 тыс. долларов за оказание услуг на одной скважине.

Для того чтобы полностью испытать технологию и запустить ее в производство, компании потребуется около 18 млн рублей. Часть из них она получит на условиях софинансирования в Тюменской области. Компания уже вошла в число резидентов бизнес-инкубатора технопарка, что позволит получить господдержку, создать восемь рабочих мест и к 2018 году достичь выручки не менее 10 млн рублей.

Евгения Шевцова

Теги: технопарк , инновации , господдержка , нефтегазовая отрасль , бурение

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