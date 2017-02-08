Отбор подрядных организаций для проведения капремонта многоквартирных домов проходит в два этапа

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Потенциальному подрядчику для того, чтобы попасть в реестр подрядных организаций для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту, необходимо представить не менее трех контрактов выполненных аналогичных работ за последние три года. Об этом корр. "Тюменской линии" сообщили в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области.

"И это только первый этап предварительного отбора, на котором определяются требования к квалификации подрядных организаций, - отметила заместитель директора фонда Оксана Буй. - На втором, поскольку будут проводиться электронные аукционы, решающим условием для победы в них будет являться предложенная цена".

Работы по капитальному ремонту включают в себя ремонт кровли, крыши, фундамента и фасада многоквартирного дома, подвальных помещений, внутридомовых инженерных сетей, лифтового оборудования. К услугам относятся разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проекта и осуществление строительного контроля.

Первый этап предварительный отбор подрядчиков проводится департаментом жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. Первоначально комиссия по предварительному отбору осуществляет прием и регистрацию заявок, при этом уточняет наличие у подрядчика свидетельства саморегулирующей организации, выясняет, не находится ли организация в реестре недобросовестных подрядчиков, не ведется ли процедура проведения ликвидации, нет ли решения арбитражного суда о признании организации банкротом. Также оценивается наличие в штате организации минимального количества квалифицированного персонала, подрядчик проверяется на отсутствие задолженностей по налогам и иным платежам. По результатам рассмотрения заявок принимается решение, оформляется и размещается протокол, содержащий список подрядчиков, который могут принимать участие в осуществлении закупок по конкретному объекту капитального ремонта. Такой список называется реестром квалифицированных подрядных организаций.

Чтобы не было дефицита подрядчиков процедура отбора для включения в реестр подрядных организаций проводится регулярно. Узнать о проведении предварительного отбора и результатах такого отбора можно на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

Сведения, содержащиеся в сводном реестре квалифицированных подрядных организаций и реестре квалифицированных подрядных организаций, являются открытыми и бесплатными для ознакомления с ними юридическими и физическими лицами.

Реестр квалифицированных подрядных организаций размещен на сайте регионального оператора.

Борис Олейник