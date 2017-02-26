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Инновационные энергосберегающие технологии поддержат в Тюмени

17:01 26 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
minstroyrf.ru

Инновационный проект комплексного повышения энергоэффективности ЖКХ и бюджетной сферы получил поддержку Тюменского технопарка.

Разработали его специалисты компании "ЧЭСКО" из Челябинска. По их словам, это умная система которая может сама собирать, обрабатывать и анализировать данные о коммунальных услугах. Работать она может как в сфере ЖКХ, так и любых ведомственных, муниципальных и государственных учреждениях. По итогам анализа система определит точный расход энергии в каждом из них, покажет проблемные места и позволит выработать региональную политику по энергосбережению.

Как рассказал руководитель проекта Всеволод Скремета, подобные системы есть на рынке, но энергосберегающий потенциал от их внедрения еще не раскрыт. Связано это с тем, что нет пока средств, которые могли бы объединить такие системы с муниципальными в единый управляемый комплекс. Новый комплекс позволит не только создать его, но и планировать его на основе все параметры теплоснабжения. Это, в свою очередь, обеспечит прозрачность платежей за коммунальные услуги и снизит расход энергоносителей.

По словам заместителя главы администрации Тюмени Павла Перевалова, внедрение подобных систем в регионе уже обсуждалось.

"В Тюмени создана хорошая среда для таких проектов. Нам они интересны с точки зрения повышения энергоэффективности в бюджетной сфере. Например, есть две одинаковые школы, но одна потребляет энергии в разы больше, чем другая. Нам важно выяснить, почему это происходит и как оптимизировать энергозатраты. Представленная система может ответить на эти вопросы, поэтому мы готовы помочь с ее доработкой и внедрением", - сказал он.

Добавим, что разработка прошла опытные испытания и работает на четырех пилотных площадках в Челябинской области. Чтобы запустить проект на полную мощность, в том числе в Тюмени, компании требуется около 30 млн рублей. Половину из них составит грант Фонда содействия инновациям, часть средств компания получит в виде господдержки в Тюменской области.

Евгения Шевцова

Теги: инновации , Павел Перевалов , энергоснабжение , энергоэффективность

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