Тюменские инноваторы придумали, как упростить бумажный документооборот

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Инновационную лабораторную информационную менеджмент-систему представили разработчики компании "Ликорис" в Тюмени. По их словам, технология может полностью заменить лабораторные журналы и любые бумажные носители.

Как пояснил директор компании Александр Зубков, в большинстве лабораторий во всем мире до сих пор пользуются бумажными журналами, это один из основных документов. На их заполнение тратится около 60% рабочего времени сотрудников.

Тюменские инноваторы предлагают перевести процесс в электронный вид – их система умеет не только собирать и хранить данные, но и подстраиваться под нужды конкретной организации.

В основе системы новый подход к логической организации. Применять ее можно в любых лабораториях при нефтегазовом комплексе, экологических, криминалистических, на предприятиях тяжелой и легкой промышленности – всего более 10 тыс. потенциальных пользователей в России.

По словам Александра Зубкова, проект находится на стадии коммерциализации. В 2017 году разработчики намерены организовать учебный центр, создать минимум два рабочих места и запустить бета-тестирование продукта. После они презентуют систему в Москве и будут активно продвигать ее на российском и зарубежном рынках.

Евгения Шевцова