Тюменские предприниматели готовы использовать гибкие методы управления

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Agile - это набор ценностей, который позволяет легче работать. Этот подход дает свободу творчества. Такое мнение выразил управляющий партнер компании ScrumTrek, Agile-coach Иван Дубровин.

О гибких agile-подходах к управлению, позволяющих уменьшить время выпуска продуктов на рынок и повысить их качество, Иван Дубровин рассказал тюменским предпринимателям.

"Agile в определенных ситуациях позволяет легче работать. Этот подход дает людям свободу творчества, не нагружая их лишней бюрократией и планированием, и позволяет увеличить эффективность команд в три-пять раз. Упрощает организацию и в то же время сохраняет эффект масштаба. Интерес к этой теме очень большой. Мне показалось, что тюменцы, не питая ложных иллюзий, готовы попробовать новые управленческие методы и подходы. Было много вопросов, что и где почитать для самостоятельного изучения темы", - пояснил он.

Иван Дубровин считается лидером и основателем движения "ГОС-Agile", экспертом применения Agile в государственном секторе, специалистом в области Agile-контрактов. Он готовил и запускал agile-трансформацию Сбербанка России. Визит эксперта в Тюмень организовал Центр поддержки предпринимательства Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

"Мы проводим целую серию мероприятий для предпринимателей Тюмени и юга области: лекции на актуальные темы, семинары по сельскому хозяйству, семинары "Шаг за шагом", посвященные запуску какого-либо бизнеса. В 2016 году Инвестиционное агентство организовало около 160 бесплатных мероприятий", - сообщил начальник отдела информации Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Дмитрий Утьев.

Он отметил, что следующий семинар состоится 14 февраля. Тюменцам расскажут об открытии кулинарного бизнеса. В числе спикеров представители контролирующих органов, бизнес-консультанты и успешные предприниматели.

Александра Батт