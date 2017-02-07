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8 февраля - события дня

17:54 07 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Губернатор региона Владимир Якушев принимает участие во внеочередном конгрессе IBU в Австрии.

В Тюмени в 10 часов в малом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция директора регионального департамента здравоохранения Инны Куликовой "Итоги работы здравоохранения Тюменской области в 2016 году".

В Тюмени в 14 часов в малом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 15 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется академическое собрание, посвященное Дню российской науки.

В п. Молодежный Тюменского района в 9 часов 30 минут в рыбоперерабатывающем комплексе ООО "Эра-98" (ул. Северная, 58) начнется заседание общественного совета при департаменте АПК Тюменской области.

В Тобольске в 11 часов около памятника Д. И. Менделееву (6 мкр.) начнется митинг, посвященный Дню российской науки. 

В Тобольске в школе №12 (8 мкр., 42) состоится День юного исследователя, посвященный Дню российской науки. 

Этот день в мире:

1587 - в Англии казнена претендентка на королевский престол Мария Стюарт.

1600 - суд инквизиции вынес смертный приговор Джордано Бруно.

1724 - указ Петра I об основании Академии наук.

1725 - умер первый император России Петр Великий. В тот же день произошел первый дворцовый переворот, в ходе которого императрицей стала его последняя жена - Екатерина I.

1819 - учрежден Санкт-Петербургский университет.

1828 - родился французский писатель Жюль Верн.

1834 - в Тобольске родился Дмитрий Менделеев - знаменитый русский химик, открывший периодическую таблицу химических элементов.

1837 - в Петербурге на Черной речке произошла дуэль Александра Пушкина с Жоржем Дантесом.

1874 – на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге прошла премьера оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов".

1902 - скончался Сергей Мосин, создатель знаменитой трехлинейной винтовки.

1904 - японские боевые корабли внезапно нападают на русскую эскадру на рейде Порт-Артура.

1919 - декрет Совета Народных Комиссаров в СССР ввел поясное время.

1921 - в возрасте 78 лет умер князь Петр Кропоткин.

1928 - страны-члены Лиги Наций подписали протокол о запрещении использования в ходе военных действий отравляющих веществ и бактериологического оружия. Советский Союз присоединится к нему в 1934 году.

1928 - родился один из самых популярных артистов советского кино Вячеслав Тихонов.

1937 - в Ленинграде открыли памятник на месте дуэли Александра Пушкина.

1939 - расстрелян один из деятелей партии большевиков, руководитель штурма Зимнего дворца в октябре 1917 года, бывший прокурор РСФСР, дипломат Владимир Антонов-Овсеенко.

1943 - подразделения Красной армии под командованием Черняховского освободили от фашистов Курск.

1943 - учрежден орден Кутузова третьей степени.

1945 - летчик Михаил Девятаев совершил побег из фашистского концлагеря на украденном им немецком бомбардировщике.

1948 - Иосиф Сталин подписал приказ о плане создания советской атомной бомбы.

1949 - родилась Ирина Муравьева - актриса театра и кино.

1952 - Елизавета II провозглашена королевой Великобритании.

1965 - в Англии запрещена реклама сигарет по телевидению.

1969 - самолет "Боинг 747" совершил первый полет.

1984 - открытие XIV зимних Олимпийских игр в Сараево (Югославия).

1988 - Михаил Горбачев объявил о том, что с 15 мая начнется вывод советских войск из Афганистана.

1992 - Открытие XVI зимних Олимпийских игр в Альбервилле (Франция).

2002 - открытие XIX зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити (США).

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