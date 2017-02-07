Завод по производству пряников, печенья и бисквитов откроют в Ишиме в феврале

Ишимские пряники, печенье и бисквиты попадут на столы горожан после 23 февраля. Многофункциональная линия по производству мучных и кондитерских изделий готова к работе. Завершается пусконаладка.

Производственный процесс планируется начать в течение недели, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам инвестора Владимира Лукошина, сформирована команда сотрудников, которые будут работать на изготовлении кондитерских изделий. Изучен опыт Новосибирской, Омской, Пензенской областей, специализирующихся на выпуске пряников и печенья.

"На первоначальном этапе линия будет производить 200 тонн пряников и 100 тонн бисквита в месяц. Универсальные печи и мощное современное оборудование позволяют в любой момент расширять ассортимент изделий", - отметил Владимир Лукошин.

В ходе визита на предприятие глава города Федор Шишкин рекомендовал инвестору точечно прорабатывать вопрос сбыта готовой продукции и думать о дальнейшем развитии. "Площадей на предприятии достаточно, чтобы расширять производство", - подчеркнул Федор Шишкин.

Объем инвестиций в проект оставил 25 млн рублей. Часть денежных средств предоставлена фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области". На предприятии будет создано около 30 новых рабочих мест.

Всего в Ишиме реализуется 28 инвестиционных проектов с общим объемом финансирования более двух миллиардов рублей. В 2017 году планируется завершить 16 проектов.

Соб. инф