Житель Голышманово поджег дом из-за неприязни

Фото УМВД РФ по Тюменской области

Подозреваемого в поджоге дома задержали полицейские в Голышманово.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, на пульт оперативного дежурного МО МВД России "Голышмановский" поступило сообщение от местной жительницы 1974 года рождения о том, что ее дом подожгли. Сумма ущерба составила около 183 тыс. рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, ранее судимого 18-летнего местного жителя. С его слов поджог дома он совершил из-за неприязненных отношений с племянником потерпевшей.

Злоумышленник проник в дом, на тот момент хозяева в нем отсутствовали, и поджег штору. В результате пожара дом полностью выгорел изнутри.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.