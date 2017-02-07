up

7.02.2017 вторник

EUR 63.1566

USD 58.7121

В Тюмени -25..-27 С 2 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Житель Голышманово поджег дом из-за неприязни

15:43 07 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото УМВД РФ по Тюменской области

Подозреваемого в поджоге дома задержали полицейские в Голышманово.  

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, на пульт оперативного дежурного МО МВД России "Голышмановский" поступило сообщение от местной жительницы 1974 года рождения о том, что ее дом подожгли. Сумма ущерба составила около 183 тыс. рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, ранее судимого 18-летнего местного жителя. С его слов поджог дома он совершил из-за неприязненных отношений с племянником потерпевшей.

Злоумышленник проник в дом, на тот момент хозяева в нем отсутствовали, и поджег штору. В результате пожара дом полностью выгорел изнутри.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. 

Теги: Голышманово , уголовное дело , поджог

Последние новости

17:43 Житель Ямала приставал к несовершеннолетним
17:32 Астрономическая неделя в Тюмени
17:10 Педагоги готовятся к очному этапу конкурса "Сердце отдаю детям"
17:00 Пожаловаться на работодателей ишимцы могут по телефону или электронной почте
16:52 В спецшколе Сургута вскрыты новые преступные эпизоды‍
16:49 В Тюменской области строится более двух с половиной миллионов квадратных метров жилья
16:38 Любителям цирка советуют заранее позаботиться о билетах на шоу "Ласта-Рика" Фото
16:27 В Лангепасе воспитательница укладывала спать ребенка с помощью тапочка
16:26 Авиакомпания UTair отмечает 50-летний юбилей
16:16 Завод по производству пряников, печенья и бисквитов откроют в Ишиме в феврале
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область увеличивает объемы промпроизводства импортозамещающей продукции

Владимир Якушев: экономика Тюменской области продолжает расти

На автодороге Вагай - Абаул отремонтируют мосты

Политика

Координационный совет "Единой России" помогает партии укрепляться в регионах, считает Ольга Швецова

Тюменские депутаты займутся пропагандой безопасного отдыха на воде

Владимир Якушев и Сергей Корепанов расскажут сенаторам о развитии региона

Экономика

Завод по производству пряников, печенья и бисквитов откроют в Ишиме в феврале

Тюменские предприниматели готовы использовать гибкие методы управления

Тюменский технопарк пополнили новые резиденты

Общество

Астрономическая неделя в Тюмени

Педагоги готовятся к очному этапу конкурса "Сердце отдаю детям"

Пожаловаться на работодателей ишимцы могут по телефону или электронной почте

Спорт

На Губернских играх пройдут соревнования дояров

Лыжники Тюменской области - лучшие на Урале

"Тюменский легион" одержал первую победу

Происшествия

Житель Ямала приставал к несовершеннолетним

В спецшколе Сургута вскрыты новые преступные эпизоды‍

В Лангепасе воспитательница укладывала спать ребенка с помощью тапочка
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+