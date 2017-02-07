Житель Ямала приставал к несовершеннолетним

zapad24.ru

5 лет 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима – к такому наказанию приговорил суд мужчину, совершившего развратные действия в отношении двоих несовершеннолетних в Губкинском.

Собранные городским следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия, лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении двух и более лиц, не достигших 16-летнего возраста и половой зрелости).

Следствием и судом установлено, что вечером 4 сентября 2016 года в Губкинском 25-летний мужчина окликнул на улице 14-летнюю девочку и совершил в отношении нее развратные действия без применения насилия. Во время розыска подозреваемого, был выявлен еще один аналогичный эпизод в отношении другой несовершеннолетней. В ходе проведенных совместных с сотрудниками полиции следственно-оперативных мероприятий в тот же день злоумышленник был установлен и задержан.

В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении потерпевших следствием организовано проведение реабилитационных мероприятий, сообщает управление СК РФ по Ямалу.