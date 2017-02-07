В Лангепасе воспитательница укладывала спать ребенка с помощью тапочка

razvitie-krohi.ru

Уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), возбуждено в лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Югре.

По версии следствия, 24 октября 2016 года во время организации дневного сна воспитательница, в связи с непослушанием девочки, нанесла один удар тапком по ее спине и высказала в адрес ребенка нецензурную брань. Родители заметили у дочери кровоподтек в области спины и, выяснив у ребенка, что произошло, обратились с заявлением в правоохранительные органы.

В рамках уголовного дела следствие планирует установить все обстоятельства получения ребенком телесных повреждений, изучить служебную документацию, в том числе должностные инструкции, провести комплекс других следственных действий. Кроме этого, будет проведена работа, направленная на выявление других фактов нарушения прав малолетних, посещающих детский сад, сообщает региональное управление СК РФ.