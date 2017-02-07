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В Лангепасе воспитательница укладывала спать ребенка с помощью тапочка

16:27 07 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
razvitie-krohi.ru

Уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), возбуждено в лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Югре.

По версии следствия, 24 октября 2016 года во время организации дневного сна воспитательница, в связи с непослушанием девочки, нанесла один удар тапком по ее спине и высказала в адрес ребенка нецензурную брань. Родители заметили у дочери кровоподтек в области спины и, выяснив у ребенка, что произошло, обратились с заявлением в правоохранительные органы.

В рамках уголовного дела следствие планирует установить все обстоятельства получения ребенком телесных повреждений, изучить служебную документацию, в том числе должностные инструкции, провести комплекс других следственных действий. Кроме этого, будет проведена работа, направленная на выявление других фактов нарушения прав малолетних, посещающих детский сад, сообщает региональное управление СК РФ. 

Теги: воспитатели , детский сад , следственный комитет

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