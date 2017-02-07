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Дмитрий Кобылкин сдал ЕГЭ вместе с сыном

17:21 07 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
правительство.янао.рф

ЕГЭ по русскому языку в рамках "Единого дня сдачи ЕГЭ для родителей" сдал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин 7 февраля. 

Он сдавал экзамен вместе с сыном-выпускником Николаем.

правительство.янао.рф
 

Свои знания проверили заместитель губернатора округа Татьяна Бучкова с дочкой, директор департамента образования региона Марина Кравец, многие родители.

Дмитрий Кобылкин рассказал, что готовился немного. "Кажется, что сейчас все глубже разбирают, и это правильно. Русский язык – самый сложный предмет в мире. Конечно, волнуюсь и за себя, и за сына. Такое чувство бывает и когда выхожу с людьми общаться, и когда к президенту страны иду. Эти моменты в жизни – всегда своеобразный экзамен", - сказал он.

По информации окружного департамента образования, в этом году для сдачи единого государственного экзамена заявки подали более 3 тыс. 800 ямальцев, в их числе почти 3 тыс. 500 выпускников этого года. 

Теги: Ямал , ЕГЭ , Дмитрий Кобылкин

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