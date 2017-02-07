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Астрономическая неделя в Тюмени

17:32 07 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
planetarium-moscow.ru

Ясная морозная погода создаст хорошие условия для астрономических наблюдений в Тюмени с 7 по 12 февраля.

По данным Astronet, самыми доступными для невооруженного глаза остаются Венера и Марс. Их видно с наступления темноты до 22 часов. Обе планеты двигаются по вечернему небу с  запада на восток. 

Юпитер вместе со спутниками виден с 1 часа до 11 часов 30 минут. В ясную погоду в любительский телескоп на нем хорошо различимы полосы и гигантский шторм в виде Большого красного пятна.  Нептун и Уран можно наблюдать в телескоп или бинокль вечером и ночью. Первый скроется за горизонтом после 20 часов, второй – после полуночи.

Меркурий и Сатурн теперь поймать сложно – обе планеты появляются около 7 часов, когда Солнце восходит из-за горизонта.

Из ярких комет для наблюдений доступны C/2015 V2 (Johnson) в созвездиях Волопаса и Геркулеса,  P/Honda-Mrkos-Pajdusakova (45P) в созвездиях Орла, Змееносца, Геркулеса, Северной Короны и  комета Энке в Рыбах.  Также на неделе станет видна комета P/Tuttle-Giacobini-Kresak (41P), она перемещается вдоль границы созвездий Рака и Льва. Среди астероидов с 7 по 12 февраля внимание заслуживают яркая Веста в созвездии Близнецов и Церера в Рыбах.

Точное положение небесных объектов, а также графики восхода и захода планет, Луны и Солнца на конкретную дату можно посмотреть здесь.

Евгения Шевцова

Теги: астрономия

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