Астрономическая неделя в Тюмени

planetarium-moscow.ru

Ясная морозная погода создаст хорошие условия для астрономических наблюдений в Тюмени с 7 по 12 февраля.

По данным Astronet, самыми доступными для невооруженного глаза остаются Венера и Марс. Их видно с наступления темноты до 22 часов. Обе планеты двигаются по вечернему небу с запада на восток.

Юпитер вместе со спутниками виден с 1 часа до 11 часов 30 минут. В ясную погоду в любительский телескоп на нем хорошо различимы полосы и гигантский шторм в виде Большого красного пятна. Нептун и Уран можно наблюдать в телескоп или бинокль вечером и ночью. Первый скроется за горизонтом после 20 часов, второй – после полуночи.

Меркурий и Сатурн теперь поймать сложно – обе планеты появляются около 7 часов, когда Солнце восходит из-за горизонта.

Из ярких комет для наблюдений доступны C/2015 V2 (Johnson) в созвездиях Волопаса и Геркулеса, P/Honda-Mrkos-Pajdusakova (45P) в созвездиях Орла, Змееносца, Геркулеса, Северной Короны и комета Энке в Рыбах. Также на неделе станет видна комета P/Tuttle-Giacobini-Kresak (41P), она перемещается вдоль границы созвездий Рака и Льва. Среди астероидов с 7 по 12 февраля внимание заслуживают яркая Веста в созвездии Близнецов и Церера в Рыбах.

Точное положение небесных объектов, а также графики восхода и захода планет, Луны и Солнца на конкретную дату можно посмотреть здесь.

Евгения Шевцова