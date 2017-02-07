up

7.02.2017 вторник

EUR 63.1566

USD 58.7121

В Тюмени -25..-27 С 2 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Общество

Авиакомпания UTair отмечает 50-летний юбилей

16:26 07 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.utair.ru

50-летний юбилей отмечает авиакомпания UTair 7 февраля.

В честь праздника более 150 сотрудников авиакомпании отмечены внутренними и ведомственными наградами и благодарностями, а также специальными наградами губернаторов Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.  

Для гостей торжественной церемонии в Сургутской филармонии состоялась премьера фильма "UTair. На крыльях времени". Фильм повествует о полувековой истории UTair, начавшейся в 1967 году с момента создания Тюменского управления гражданской авиации. На протяжении многих лет, помогая осваивать природные месторождения Западной Сибири, авиакомпания накопила фундаментальный авиационный опыт. Именно авиаторы UTair стали первопроходцами-испытателями флагманов мирового авиастроения – вертолетов марки "Миль", включая гигант Ми-26, и самолета Ил-76. На счету команды асов, чей уровень мастерства позволяет проводить авиационные работы любой степени сложности в любой точке планеты, сотни уникальных операций: от транспортировки тела мамонта до полетов на Северный Полюс.

Профессионализм сотрудников UTair получил широкое признание, как в России, так и за рубежом. Пятеро из них были удостоены высшего знака отличия Родины – Золотой звезды Героя Социалистического труда, а на флаге авиакомпании – два ордена Трудового Красного Знамени. В авиакомпании трудятся Герой России, семь заслуженных пилотов и два заслуженных штурмана Российской Федерации.  

Сегодня UTair – одна из крупнейших международных авиационных групп в мире, чей флот насчитывает свыше 400 самолетов и вертолетов. Наши услуги выбирают такие компании, как "Сургутнефтегаз", "Газпромнефть", "Роснефть", "Газпром", "Лукойл", "ТНК-ВР", Shell, а также Организация Объединенных Наций. Обширная маршрутная сеть полетов UTair – от Калининграда до Чукотки – позволяет жителям России путешествовать по всей ее территории, включая самые отдаленные труднодоступные места, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Работа в суровых климатических и географических условиях заложила такие основы коллектива авиакомпании, как высокий профессионализм, упорство в достижении целей, умение находить нестандартные решения и преданность делу. Накопленный опыт наших ветеранов позволяет сегодняшнему поколению молодых специалистов решать абсолютно любые задачи, благодаря чему  мы продолжаем занимать ведущее положение на рынке, завоевывая лояльность клиентов и уважение партнеров. Не существует таких видов авиационных работ, техники и регионов планеты, которые не смогли бы освоить наши профессионалы. Сегодня мы видим свою задачу в том, чтобы превзойти свои предыдущие достижения, улучшая сервис и повышая качество обслуживания. Но, как и прежде, в центре нашей работы будет всегда стоять забота о клиентах, для которых мы работали все эти 50 лет", – сказал генеральный директор авиакомпании UTair Андрей Мартиросов.  

Теги: UTair , юбилей , Андрей Мартиросов

Последние новости

17:43 Житель Ямала приставал к несовершеннолетним
17:32 Астрономическая неделя в Тюмени
17:10 Педагоги готовятся к очному этапу конкурса "Сердце отдаю детям"
17:00 Пожаловаться на работодателей ишимцы могут по телефону или электронной почте
16:52 В спецшколе Сургута вскрыты новые преступные эпизоды‍
16:49 В Тюменской области строится более двух с половиной миллионов квадратных метров жилья
16:38 Любителям цирка советуют заранее позаботиться о билетах на шоу "Ласта-Рика" Фото
16:27 В Лангепасе воспитательница укладывала спать ребенка с помощью тапочка
16:26 Авиакомпания UTair отмечает 50-летний юбилей
16:16 Завод по производству пряников, печенья и бисквитов откроют в Ишиме в феврале
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область увеличивает объемы промпроизводства импортозамещающей продукции

Владимир Якушев: экономика Тюменской области продолжает расти

На автодороге Вагай - Абаул отремонтируют мосты

Политика

Координационный совет "Единой России" помогает партии укрепляться в регионах, считает Ольга Швецова

Тюменские депутаты займутся пропагандой безопасного отдыха на воде

Владимир Якушев и Сергей Корепанов расскажут сенаторам о развитии региона

Экономика

Завод по производству пряников, печенья и бисквитов откроют в Ишиме в феврале

Тюменские предприниматели готовы использовать гибкие методы управления

Тюменский технопарк пополнили новые резиденты

Общество

Астрономическая неделя в Тюмени

Педагоги готовятся к очному этапу конкурса "Сердце отдаю детям"

Пожаловаться на работодателей ишимцы могут по телефону или электронной почте

Спорт

На Губернских играх пройдут соревнования дояров

Лыжники Тюменской области - лучшие на Урале

"Тюменский легион" одержал первую победу

Происшествия

Житель Ямала приставал к несовершеннолетним

В спецшколе Сургута вскрыты новые преступные эпизоды‍

В Лангепасе воспитательница укладывала спать ребенка с помощью тапочка
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+