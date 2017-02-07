Авиакомпания UTair отмечает 50-летний юбилей

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50-летний юбилей отмечает авиакомпания UTair 7 февраля.

В честь праздника более 150 сотрудников авиакомпании отмечены внутренними и ведомственными наградами и благодарностями, а также специальными наградами губернаторов Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Для гостей торжественной церемонии в Сургутской филармонии состоялась премьера фильма "UTair. На крыльях времени". Фильм повествует о полувековой истории UTair, начавшейся в 1967 году с момента создания Тюменского управления гражданской авиации. На протяжении многих лет, помогая осваивать природные месторождения Западной Сибири, авиакомпания накопила фундаментальный авиационный опыт. Именно авиаторы UTair стали первопроходцами-испытателями флагманов мирового авиастроения – вертолетов марки "Миль", включая гигант Ми-26, и самолета Ил-76. На счету команды асов, чей уровень мастерства позволяет проводить авиационные работы любой степени сложности в любой точке планеты, сотни уникальных операций: от транспортировки тела мамонта до полетов на Северный Полюс.

Профессионализм сотрудников UTair получил широкое признание, как в России, так и за рубежом. Пятеро из них были удостоены высшего знака отличия Родины – Золотой звезды Героя Социалистического труда, а на флаге авиакомпании – два ордена Трудового Красного Знамени. В авиакомпании трудятся Герой России, семь заслуженных пилотов и два заслуженных штурмана Российской Федерации.

Сегодня UTair – одна из крупнейших международных авиационных групп в мире, чей флот насчитывает свыше 400 самолетов и вертолетов. Наши услуги выбирают такие компании, как "Сургутнефтегаз", "Газпромнефть", "Роснефть", "Газпром", "Лукойл", "ТНК-ВР", Shell, а также Организация Объединенных Наций. Обширная маршрутная сеть полетов UTair – от Калининграда до Чукотки – позволяет жителям России путешествовать по всей ее территории, включая самые отдаленные труднодоступные места, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Работа в суровых климатических и географических условиях заложила такие основы коллектива авиакомпании, как высокий профессионализм, упорство в достижении целей, умение находить нестандартные решения и преданность делу. Накопленный опыт наших ветеранов позволяет сегодняшнему поколению молодых специалистов решать абсолютно любые задачи, благодаря чему мы продолжаем занимать ведущее положение на рынке, завоевывая лояльность клиентов и уважение партнеров. Не существует таких видов авиационных работ, техники и регионов планеты, которые не смогли бы освоить наши профессионалы. Сегодня мы видим свою задачу в том, чтобы превзойти свои предыдущие достижения, улучшая сервис и повышая качество обслуживания. Но, как и прежде, в центре нашей работы будет всегда стоять забота о клиентах, для которых мы работали все эти 50 лет", – сказал генеральный директор авиакомпании UTair Андрей Мартиросов.