В Тюменской области строится более двух с половиной миллионов квадратных метров жилья

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Более 1,6 млн кв. м жилья введено в эксплуатацию в Тюменской области в 2016 году. Это больше, чем запланировано, сообщил заместитель начальника областного Главного управления строительства Андрей Басов, выступая на заседании круглого стола "Рынок недвижимости-2017: новые тренды". Заседание состоялось в рамках открывшейся 7 февраля в Тюмени специализированной выставки "Строительство и архитектура".

"Мы ввели 1 миллион 683 тысячи квадратных метров жилья различной этажности. На 2017 год мы прогнозируем ввод в эксплуатацию 1,4 миллиона квадратных метров жилья. Судя по имеющемуся заделу, этот результат будет достигнут. Несмотря на некоторое падение покупательской способности, рынок недвижимости будет наполнен", - отметил замначальника областного Главного управления строительства.

По словам Андрея Басова, в регионе в разных стадиях строительства находятся 2,7 млн кв. м жилья.

Евгений Бабенко