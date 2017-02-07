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В Тюменской области продолжается работа по подготовке кадров для предприятий региона

18:05 07 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru

Предложения по улучшению показателей Тюменской области в Национальнм рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ озвучили заместители главы региона на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев 6 февраля. 

Первый заместитель губернатора Наталья Шевчик проинформировала о двух показателях рейтинга. Один из них касается удовлетворенности  лицензированием отдельных видов предпринимательской деятельности, в частности, медицинской. Здесь у Тюменской области высокие позиции. По итогам 2016 года 4,59 баллов из пяти возможных. В 2016 году негосударственным организациям выдано 149 лицензий. Предприниматели положительно оценили возможность оформления лицензий посредством Интернета, профессионализм сотрудников органов выдачи лицензий, скорость их выдачи. В регионе практически в два раза быстрее нормативно установленного срока в 45 дней выдают эти документы. В 2015 году лицензии предоставлялись в среднем за 31 день, по итогам 2016 -го средний срок выдачи лицензии составил 26 дней. Для увеличения мест их выдачи проводится работа с МФЦ по заключению соглашения о взаимодействии.

Еще один показатель рейтинга касается удовлетворенности предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации.

В качестве оцениваемых критериев, влияющих на общий балл, рассматриваются: денежная стоимость поиска трудовых ресурсов, наличие их достаточного количества и необходимой квалификации в субъекте РФ, профессионализм найденных трудовых ресурсов,  время, затраченное на их поиск. По всем четырем из них средний балл по итогам 2016 года составляет от 3,43 до 3,98 из пяти возможных.

Чтобы улучшить доступность трудовых ресурсов необходимой квалификации в Тюменской области действуют программы подготовки специалистов "под ключ" для реализуемых на территории региона инвестиционных проектов. Как отметила Наталья Шевчик, такой подход дает свои результаты. В Тюменской области также активно используется практика "контрольных закупок" учредителем образовательных организаций совместно с бизнес-сообществом.  С участием Агентства стратегических  инициатив внедряется региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста в Тюменской области. Проводится информационно-разъяснительная работа с бизнес-сообществом, объединениями работодателей, инвесторами о вариантах решения вопросов кадрового обеспечения.

По мнению губернатора, подготовка кадров - одно из важнейших направлений, напрямую влияющее на инвестиционную привлекательность региона. "Мы прекрасно понимаем, что даже при наличии денег, ресурсов и инфраструктуры проект может не получиться, если его не обеспечить нужными специалистами. В Тюменской области действует целая программа, в рамках которой руководители предприятий, особенно в новых отраслях экономики, активно участвуют в аттестации преподавателей, занимающихся подготовкой рабочих и инженерных кадров. Это и стимул, и оценка учебного заведения, и его преподавательского корпуса, а также уровня подготовки и компетенций будущих выпускников",- считает Владимир Якушев.

Теги: инвестиционные проекты , инвесторы , Владимир Якушев , кадры , МФЦ , Наталья Шевчик

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