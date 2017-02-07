Губернатор встретился с учредителями фонда "Оказания содействия религиозным организациям мусульман"

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В Тюменской области ведется системная работа по созданию дополнительных условий для эффективного взаимодействия мусульманских организаций, общественных объединений и органов государственной власти области при реализации общественно значимых культурно-просветительских мероприятий в этноконфессиональной сфере. Об этом сообщил губернатор Владимир Якушев во время рабочей встречи с учредителями фонда "Оказания содействия религиозным организациям мусульман Тюменской области".

"Предложенный к рассмотрению комплекс программ и проектов направлен на дальнейшее укрепление внутриконфессионального и межконфессионального согласия и взаимодействия, противодействие проявлениям экстремизма в религиозной сфере, формирование гражданской солидарности и патриотизма у жителей области вне зависимости от отношения к религии и этнической принадлежности, обеспечение конституционных прав граждан, проживающих в Тюменской области" - подчеркнул глава региона.

В качестве примера успешного сотрудничества Владимир Якушев назвал строительство мечети в п. Андреевский Тюменского района, реставрационные работы на объекте культурного наследия - мечети в деревне Иртышатские Юрты Тобольского района, реализуемые мероприятия по возведению мечети в микрорайоне "Тура" областного центра, обеспечение просветительской деятельности имамов мечетей в Тюменской области.

"Уверен, наработанный опыт успешного взаимодействия послужит серьезной основой для реализации данных проектов, в результате которых в мечетях Тюменской области и на разных публичных площадках будут звучать призывы к добру, уважению и добрососедству, к чему призывает традиционный ислам, как религия мира", - отметил губернатор.

Председатель правления Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Зиннат Садыков рассказал о деятельности организации по укоренению в мусульманском сообществе коранических норм традиционного ислама, повышению уровня правовой, общекультурной и социальной компетентности мусульманских священнослужителей, для обеспечения противодействия проявлениям экстремизма в этноконфессиональной сфере, повышения уровня духовного просвещения и воспитания молодежи. Особое внимание он обратил на значительные результаты, полученные при проведении учебных курсов для имамов мечетей и активистов мусульманских религиозных организаций, с привлечением ведущих ученых Российских исламских университетов, преподавателей вузов Тюменской области и специалистов Сибирского отделения Российской академии наук, а также осуществлении постоянной деятельности информационного портала Духовного управления мусульман Тюменской области "Аль-хакк", все больше набирающего популярность. Реализация данных мероприятий и достигнутые результаты — плод совместной деятельности Духовных управлений мусульман, общественности и органов государственной власти области.

"Приоритетным направлением нашей совместной деятельности остается работа с молодежью. В Духовном управлении мусульман Тюменской области создано "молодежное крыло", представители которого принимают активное участие в реализуемых проектах. В настоящее время двадцать пять молодых людей проходят обучение в ведущих исламских вузах России", - прокомментировал Зиннат Садыков.

В рабочей встрече также приняли участие вице-губернатор Сергей Сарычев, председатель областного комитета по делам национальностей Евгений Воробьев, председатель президиума фонда "Оказания содействия религиозным организациям мусульман Тюменской области" Нурулла Саттаров, исполнительный директор фонда "Оказания содействия религиозным организациям мусульман Тюменской области" Рустам Самкаев, учредители фонда Ринат Насыров, Реваль Хуснутдинов, Рафид Шумасов.