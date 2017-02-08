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Лучшие учителя Тюмени проведут открытые уроки

11:12 08 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Конкурсную борьбу за звание лучшего продолжат 15 учителей в номинации "Учитель года", 15 педагогов дошкольных учреждений в номинации "Воспитатель года" и 11 участников в номинации "Педагог-психолог года". Таковы итоги заочного этапа конкурса "Педагог года–2017".

Напомним, на экспертизу жюри конкурсанты предоставили авторское эссе и методическое портфолио. Участники рассуждали о предназначении профессии педагога, делились своими идеями и наработками.

Следующие испытания начнутся с 13 февраля. Участники проведут творческие презентации и методические семинары, открытые занятия с детьми.

Для учителей конкурсной площадкой станет школа №92, для воспитателей – детский сад №186, для педагогов-психологов - школа №92 и детский сад №158. 

Подробная информация об участниках конкурса размещена на официальном сайте департамента образования администрации Тюмени.

 

 

Теги: психологи , воспитатели , учителя , Педагог года

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